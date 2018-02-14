危險又沉重的2018

2018年02月14日 04:10 中國時報 徐宗懋

2018年開春，花蓮地震為開年事件，不是好兆頭，但大自然災害無法預料，難以預防，但另一方面也可以激勵社會的團結和關愛之心，所以壞事也可以轉化為向前的力量。

真正嚴厲的挑戰來自於可以預測的人為政策後果。2018年，蔡英文總統和民進黨執政進入滿2年後，台灣社會的政治、經濟和兩岸等問題所種下的深刻矛盾，將達到第1個爆發點。蔡英文希望用她的辦法達到兩岸維持現狀，但事實上並未真正認識到兩岸力量的對比，錯估美國走向，不了解大陸政府的政策意志，她的主觀意願只會導向相反的結局。

首先談內政，民進黨完全執政後，台灣人民第1次嘗到民進黨全面掌控權力的苦果。這是以民選制度為名義，實施法西斯統治的政權。完全沒有民主法治的觀念，使用權力時毫無顧忌，遑論自制。通過法律成立「黨產會」和「促轉會」，為法西斯專政機器，可以對人民施以罰款處分，沒收財產，甚至逮捕。通過這樣法律和幹這種事的政治人物，還可以說這是「民主自由」的「台灣價值」？

換句話說，民進黨控制的立法院可以通過任何法律，做任何自己想做的事，同時還毫無愧色地宣稱民主自由。過去20年台灣累積的法治精神內涵，經過1年的破壞，已經徹底喪失。要蓋一棟大樓要花好多年，但要摧毀它，只要在底部裝置幾枚重型炸彈，1秒間就可以徹底摧毀，這就是台灣此刻的政治。

如果說蔡英文的專政，客觀上可以帶來經濟的成長和生活的改善，或許民眾還會迷惑於一時的好處，無法很快地看清真相，然而由於兩岸關係的碰撞，造成台灣經濟的巨大損失，投資萎縮，底層人民生活更形困苦。加上蔡英文的能源政策，充滿了免費午餐的一廂情願。瞬間放棄核能發電，結果供電短缺，同時火力發電帶來的空氣惡化，兩者相乘就是工商業出走、工資停滯，以及人民的健康受到衝擊。

日本是遭受核災的國家，但最後仍然啟用核電，原因很簡單：如果不重啟核電，無法維持當前日本的經濟規模，空氣也會遭到嚴重汙染，人民將陷入生活的困頓，將會爆發嚴重的社會問題，日本無法承受這種嚴重代價。連日本都做不到，蔡英文核能斷電2年的結局不難預料，無論經濟、環保或社會層面到了今年中，都會出現難以調和的社會矛盾，蔡英文政府的威信將喪失殆盡，民眾將爆發難以澆熄的怒火。

最終是兩岸，美聯社前駐台記者去年中發表的文章，直指2018下半年對兩岸來講是非常危險的時候，因為大陸政府動用武力的物質條件已經成熟了，這個看法並非無的放矢，而是非常了解大陸情勢的，問題在於蔡英文怎麼面對局勢。不幸的是，蔡英文和民進黨對兩岸至今表現出來的是全然的愚昧，他們會用強硬態度來回應，或者寄望美國會替他們打仗，這也是真正危險的地方。蔡英文抗拒九二共識的強硬態度，以及美國人不負責任的鼓動之舉，會誘引大陸使用非和平手段實現統一，並視為扭轉中美力量消長的歷史契機。

當然，我們希望局勢不要變成這樣，但蔡英文的格局狹窄，卻使得執政兩年後的2018年，變得格外地危險與沉重。

(中國時報)