教育部人肉搜索管爺？

2018年02月14日 04:10 中國時報 黃光國

最近教育部第5度發函給台大，要求台大對準校長管中閔發生爭議的論文進行「實質審查」。

教育部會主動提出「實質審查」的概念，確實讓我覺得十分訝異。在學術界中長期工作的人大概都知道：學術論文有所謂的「半衰期」，一篇論文在學術期刊發表之後，如果長期沒有人引用，它的生命就已經走到盡頭，而可以被判定為「垃圾論文」。

所謂「實質審查」的意思通常包含兩個步驟：第一，計算一位學者發表的某篇論文的被引用次數；第二，審查引用該篇論文的文章對它的評價。目前的學術專業網站Research Gate對已經發表的每一篇論文被國際學術期刊引用的次數都有精確的統計；Google Scholar統計的範圍，甚至包含國內的中文期刊。

「橘逾淮而為枳」，長久以來，教育部對於各種申請案件或是獎項的評審，從來不敢作真刀真槍的「實質評審」，而是把國內外期刊分等級，只要登上某一類的期刊，就算是「好論文」，久而久之，就造成國內學術界論文發表「魚目混珠」、「狐假虎威」的怪現象，大家只想發表論文，不管論文品質如何。

如今教育部突然決定「痛改前非」，要求台灣大學對「管爺」的遴選案進行「實質審查」，看起來似乎是一個重大的「自我突破」。

問題是：在台大校長遴選辦法中，根本沒有這樣的規定，這難道不是「找碴」嗎？

不僅如此，管中閔被「刊發」的文章，是在研討會上發表的論文。依照學術界的慣例，這樣的論文還要聽大家的意見，再進行修改；甚至投稿到學術刊物的論文，都還要看審查人的意見，再進行修改。請問教育部：台大該如何對這樣的論文進行「實質審查」？

如果教育部要求台大「實質審查」的論文不是這一篇，而是「管爺」所有發表過的論文，這等於是要動員一切力量，來對「管爺」進行「人肉搜索」，這不是「雞蛋裡挑骨頭」，又是什麼？

如果這是教育部的真正用意，為什麼不乾脆實話實說？

（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)