2018年02月14日 04:10 中國時報 劉大年

最近美中貿易摩擦不斷升高，美國對進口洗衣機及太陽能電池及模組，全面課徵防衛關稅；中國是主要受影響國家，引起大陸強烈不滿。而後美國也認定由中國進口鋁合金，存在傾銷及補貼的事實，中國大陸也初步認定由美國、南韓及台灣進口的苯乙烯有傾銷的行為，並且立即展開後續課徵的行動。

除了這些最新的案例外，美國對中國目前仍在進行所謂301條款的調查，另外美國也引用232條款，以影響國家安全為理由，對進口鋼鐵產品展開調查，中國則為美國鋼鐵產品最大進口國。

雖然上述只是一些個案，但是透過個案雙方官員不斷放話，互相指責，已使美中經貿關係趨於緊張。

在美中兩大強權互相引用貿易制裁措施，與美中經貿關係密切的台灣不可能豁免。美中許多貿易調查案，雖是針對特定進口產品，若是台灣也是出口國，必然也會深受其害。例如美國對於太陽能電池課徵防衛關稅，台灣即是最大苦主，而大陸啟動的苯乙烯傾銷案，台灣也被列入名單中。美國對進口鋼鐵產品展開國安調查，由於美國是台灣鋼鐵產品第二大出口市場，未來台灣也不太可能全身而退。

美國針對中國的貿易制裁，除了會波及在大陸的台商企業，由於台灣、大陸與美國存在著一定程度的三角貿易關係，美國對於中國企業的制裁，也會有可能間接衝擊台灣對大陸半成品或原料的出口。

川普一向認為全世界貿易環境對美國非常不公平，此反映在美國鉅額的貿易赤字，所以削減貿易赤字為川普首要目標，美國最大貿易逆差來源中國自然成為川普的首要目標。但是2017年美國貿易赤字仍高達8100億美元，再創歷史新高。其中最大貿易赤字來源仍為中國，美國對其赤字高達3750億美元，不但為歷史新高，也幾乎占了美國貿易赤字的一半。

川普絕對不會忍受這現象，未來必然會擴大貿易反制措施的力道。其中以反傾銷措施對台灣影響最大，台灣目前也是美國反傾銷稅的主要對象。而在美國擴大使用反傾銷手段，各國也會不甘示弱增加使用頻率以保護本國產業，台灣一直深受各國反傾銷調查之苦。特別是反傾銷調查可以針對任何產品，有如一顆不定時炸彈，一旦調查成立，稅率通常非常高，再加上冗長的調查程序，幾乎迫使企業退出市場。

台灣未來的因應可以分為以下幾個層面，在面對他國貿易制裁手段繁瑣的調查程序，政府必須積極協助產業應對。其次政府也應考量目前外國貿易制裁措施，例如反傾銷調查，有些是由台灣企業海外分支機構申請發動，最後形成自己人打自己人的局面。建議政府應主動了解雙方立場，是否可以向當事國提出雙方和解的可能性以降低衝擊。

另外由於美國強硬的貿易政策，再搭配美國已經啟動的減稅方案，企業為了規避貿易制裁，可能會增加在美國投資。此種投資若能維持對台灣產業的連結，對台灣會有助益；但若是整體生產鏈的外移，對於台灣經濟的衝擊，也應有所評估及因應。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)