2018年02月14日 04:10 中國時報 謝錦芳

世界經濟論壇（WEF）上月底在瑞士達沃斯召開，美國總統川普、法國總統馬克宏、億萬富豪、非營利組織代表等齊聚一堂，其中，零廢棄亦成為焦點，包括聯合利華、可口可樂等11家跨國企業共同聲明，即日起推動塑膠包裝零廢棄，在2025年之前達到塑膠百分之百零廢棄。

這項零廢棄行動倡議是由艾倫．麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）等非營利組織發起，鼓勵全球大型企業於2025年前達到百分之百回收、再利用包裝材料，獲得聯合利華、沃爾瑪、可口可樂、百事可樂等11家跨國企業支持，這11家集團每年製造600萬噸塑膠垃圾。

零廢棄在歐洲掀起風潮，歐盟1月公布循環經濟行動計畫，為達2030年前塑膠零廢棄的目標，歐盟首次提出減塑策略，各項塑膠包裝從設計源頭開始減塑，包括設計、生產、使用與回收等供應鏈各個環節，都朝向零廢棄。

循環經濟提供許多看得見或看不見的商機，令全球政經領袖不敢忽視。在達沃斯論壇中，法國總統馬克宏強調循環經經濟的重要性，法國預定2025年達到塑膠零廢棄，比歐盟的目標提前5年。法國將提出具體路徑圖，讓生產者、消費者有所依循。此外，11家跨國企業宣示於2025年前達到塑膠零廢棄的時程，也比歐盟的目標提前5年。

國際地緣政治錯綜複雜，各國為搶奪稀有資源，引爆衝突的風險大增。循環經濟提供了永續發展的契機。根據艾倫．麥克阿瑟基金會的研究，循環經濟可帶動產業轉型升級，在歐洲每年可創造約2.2兆美元的經濟利益。國際企管顧問公司麥肯錫估計，提升資源使用效率可為歐洲製造業每年節省6300億美元。

零廢棄也可以變時尚，帶動時尚界的環保風，同時關注那些被忽略的弱勢者的需求。根據艾倫．麥克阿瑟基金會的一項調查，全球時尚產業每年產生的溫室氣體高達12億噸，竟然比全球航空與海運業者加總來得高，時尚產業如何減廢、回收、再利用，有賴時尚界的設計師，從源頭開始設計。達沃斯論壇主辦單位表示，未來將邀請時尚界名人與設計師參與討論，帶動零廢棄時尚。

相較於歐美等國家，台灣的天然資源更加稀少，許多企業界天天高喊缺水、缺電、缺土地、缺人才，企業界如果死守傳統線性經濟的老路，肆無忌憚地消耗有限的資源，當然什麼都缺。傳統把利益私有化，成本公有化，獲利自己獨享，對環境的汙染由社會大眾承擔，這樣的傳統生產模式已走到盡頭。

循環經濟在台灣，目前仍在起步階段，國營事業中，台糖在董事長黃育徵帶領下，從線性經濟轉型為循環經濟，其他國營事業都應跟進。在資源有限的情況下，台灣未來唯有朝向零廢棄目標，產業才能順利轉型升級，才能創造更大的價值。

(中國時報)