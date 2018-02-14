小林豊為繪本走訪花蓮

2018年02月14日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

1802年，一艘遇上暴風雨的日本漁船，在漂流多時後終於靠岸，被黑潮一路帶到台灣秀姑巒溪口。（聯經出版提供）

「這次來台灣前，在日本看到花蓮地震的消息，真的嚇了一跳。」日本繪本作家小林豊熱愛台灣，2012年起多次來台，以台灣為主題創作繪本，他也曾走訪花蓮取材，到過近日受地震嚴重影響的花蓮市區，而剛出版的繪本《遙遠的歸鄉路》，正是改編自發生在花蓮秀姑巒溪口的歷史事件。

1802年，日本漁船船長文助的船在海上遇難，順著黑潮帶引，一路漂流到花蓮的秀姑巒溪口，被當時生活在秀姑巒溪一帶的阿美族原住民拯救，甚至與原住民一起住了好幾年，才輾轉回到日本長崎。當時正在鎖國的狀態的日本，將文助視為犯人審訊，因此在審判所留下了詳細的文字和圖畫紀錄。

順著黑潮到台灣

「日本和台灣都是黑潮經過的區域，以前因為船難漂流到台灣的日本人其實不少，也有留下其他紀錄，但文助的故事最完整。」小林豊於是參考史實記載，改編成船長文助與男孩市松的漂流記，繪本中，文助和市松在秀姑巒溪的阿美族部落住了5年，兩人才輾轉經由中國，重回日本。

「我想透過繪本告訴現在的孩子，在18、19世紀，大海不像現在被國界分割。從海洋的角度來看，無論日本、台灣、中國，其實都是同一片海洋相連的文化圈。」小林豊也表示，他特別喜愛台灣東海岸，「我第一次到台灣東部時很驚訝，因為這裡的氣候、植物、景觀，和日本真的很像。」

用雙腳認識世界

小林豊生於1946年。1969年，他念完社會學，決定到英國學藝術，卻發現自己對歐洲無感，想要回日本。因為沒錢買機票，他選擇走陸路，以徒步和各種陸上交通工具，花了6個月的時間才回到日本。

小林豊表示，「我沒錢，卻有很多時間。每到一個地方，就先用當地語言跟人打招呼。一路上風塵僕僕，當地人看我走路旅行很辛苦，也會給我水喝，甚至還會帶我去他們家，但也被人丟過石頭。」

這趟「壯遊」開了小林豊的眼界，「世界上陌生的地方太多了，如果只是隔著距離遠遠地看，不親自走訪，就無法用平視的視角來觀察，不可能真正認識那裡。我想靠自己的腳來移動，親自用眼睛看，回到人跟人之間的真實交流，感受當地的氣氛。」

特別喜愛東海岸

從1970年代開始，小林豊就展開他的旅途，走過中東、亞洲各國，他用速寫、筆記和攝影，親自走訪的地區，就成為他創作的素材。他的作品曾入選日本美術展覽會，出版過20多部繪本，前一本繪本《Taiwan風之旅》也是以台灣為題。

小林豊表示，「我第一次來台灣也是1970年代，從那時到現在，台灣變了很多。台灣真的是我最喜歡的地方，未來也還會以台灣為題材創作。」

(中國時報)