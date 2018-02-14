藉舞抒發 走出愛與痛的輪迴

《愛與痛的練習曲》描述一名被回憶困住、被痛苦折磨的男子，找到重生的契機。（國家兩廳院提供）

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中國時報
／台北報導

加拿大導演強納森．楊（Jonathon Young）去年拿下英國奧利佛年度最佳新舞蹈製作獎之作《愛與痛的練習曲》，將喪女之痛化為作品 ，並親身飾演劇中藥物成癮的男子，即將來台演出。

強納森．楊表示：「這是一部非常黑暗的作品，當男主角不斷陷入痛苦輪迴，我從中感覺到自己的渺小和無助，但同時也看見一線希望。」

強納森．楊口中所談到的「痛苦輪迴」，正是他的親身經歷，2009年他的女兒在度假小屋裡遭逢火災身亡，令他陷入人生低潮。

為了尋覓出口，強納森．楊選擇將悲痛的感受，轉化成藝術創作，並與加拿大編舞家、演員克莉絲朵．派特（Crystal Pite）聯手創作《愛與痛的練習曲》，描述一名因事而意志消沉、滿懷愧疚的男子，在空蕩的房間裡被自己的回憶所折磨，鎮日與酒精、藥物為伍，但在沉淪的狀態中，他也聽見一些聲音，催促他趕緊離開房間，重新開始生活。

強納森．楊說，將這私密的個人經驗編創成作品，他別無選擇，「人們的痛苦有很多面向，雖然有些很難消除，但是在藝術創作裡，我們可以看見生命仍有輕盈的一面，還有獲得重生的驚喜。」

克莉絲朵．派特表示：「當人們經歷創傷事件後，感受無處抒發，也無法透過言語表達時，就必須尋找別的方式，這部作品試圖解決人們的痛苦。」

(中國時報)

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