與木對話 梁平正雕出飛舞冊頁

梁平正作品「非書」系列，讓厚重的木頭也能呈現輕薄紙張的質感。（沾美藝術提供）

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中國時報
／台北報導

長了魚尾巴的湯匙、懸掛於牆上的飛天魔法書，這些輕盈、靈巧的木雕作品，都是出自藝術家梁平正之手，他呈現厚重木頭的輕薄質地，也為木雕藝術找到新的表現空間。

梁平正1958年出生於屏東，文化大學美術系畢業，在40歲那年接觸木雕藝術之後，原本拿畫筆的雙手改拿雕刻刀，一刻20年，他說：「我把每塊木頭當朋友，每一塊木頭，都曾經是一個獨立的生命，就跟人一樣，是獨立的個體，我在雕刻的過程，也像是在解讀他們的一生，雕鑿出最適合他們的模樣。」

梁平正表示，正因為每一棵樹、每一塊木材都是獨一無二的存在，所以他以「順性而為」的方式創作，「我不打草稿，而是醞釀直覺，和樹木『溝通』，我認為即使是朽木也可雕琢，也有發揮的空間，那些被蟲蛀、腐爛的痕跡，就是生命力和存在的證明，而雕刻的過程，也讓朽木再度重生。」

近期個展「是與非」，展現梁平正近年的「非器」與「非書」系列，他嘗試賦予器皿新的想像力，在雕鑿過程中，將實用性先擺一邊，讓器皿不再只是器皿，書本不再只是書本，梁平正表示，「正是因為把功能性、實用性去除掉，造型和線條反而可以更多元，融入想像力。」

他的代表作之一「非書」系列，懸吊於牆上，一本本漫天飛舞的冊頁，梁平正表示：「這系列作品也是反映現代人並不愛閱讀，因此書本外在被觀看的比例，大於裡面的文字內容。

(中國時報)

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