林心如靠女兒耍萌討紅包

林心如拍完台視、八大《我的男孩》之後，重心多放在女兒身上。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪
林心如（右）和霍建華婚姻生活甜蜜，令人稱羨。（資料照片）

林心如和霍建華2016結婚後，今年第2年過農曆年，1歲多的女兒「小海豚」已開始牙牙學語叫拔拔麻麻，還會萌萌的做拱手姿勢表示謝謝，這手勢剛好和道恭喜一樣，林心如笑說：「今年可以帶她出去討紅包了。」明晚除夕圍爐夜，她將邀爸媽、婆婆一起到餐廳吃團圓飯，笑認廚藝不佳，保母過年期間休假，照顧女兒對她是一大考驗。

林心如曾分享偶爾晚上幫霍建華煮泡麵當消夜，他就很感動，過年需幫忙洗手作羹湯？她笑回「我先把女兒的副食品學好比較重要」，透露平常都是保母做副食品，她負責試吃味道，這1年來大概知道先熬好高湯放冰箱，等每餐要吃就用高湯煮飯的步驟，多虧保母休年假前已先把女兒每天要吃的份量、菜色寫下來，讓她靠著筆記好過年。

女兒跌倒不急扶

生活中，她是女兒、妻子、媽媽、媳婦、製作人、演員多重身分，哪個角色還有努力空間？她不假思索回「媽媽」，「因為才剛開始1年，還有很多地方要學習」，她自認和霍建華不是緊張型爸媽，比如看到女兒跌倒不會急著扶起來，「我發現不要太關注在小孩身上，小孩就不會哭」，也向閨密討教學齡前的育女經，但她不躁進，認為小孩循序漸進學習就好。

小兩口常討論教養女兒方式，連帶女兒去哪玩也會溝通，霍建華有空最常帶女兒去動物園，她透露主要他喜歡去，2人從婚前到婚後出國旅遊，不論到哪個國家，他一定先找動物園，霍建華平時也愛看《動物世界》這類節目，「明明長得很可怕的動物，他也會說好可愛，他覺得我們的工作環境複雜，但動物世界其實很簡單，所以喜歡空閒之餘回到最簡單生活。」

林心如爽朗活潑，和霍建華慢熱個性大相逕庭，她說「家庭生活讓他改變很多，變得比較開朗，尤其看到女兒就笑開懷。」

老公歎女人偉大

42歲的她，暫時沒有再拚生子的念頭，霍建華也沒和她討論，「他覺得我懷孕到生產完一路很辛苦，這不能吃那不能吃，他都看在眼裡，也覺得女人真的好偉大」，她說婆婆家沒有生男孩的壓力，「他的哥哥也生2個女孩，現在女生比較值錢。」

(中國時報)

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