許維恩分手KID：給彼此空間

2018年02月14日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

王識賢（左）與鄒兆龍在台上熱絡握手，打破不合傳言。（粘耿豪攝）

《角頭2：王者再起》演員鄒兆龍、王識賢、鄭人碩、黃騰浩、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、古斌、張再興、王宣、JV、曾珮瑜與許維恩等人13日晚出席首映會，許維恩昨被爆出與林柏昇（KID）去年11月就分手，搬出兩人愛巢結束4年情，她昨證實情已逝：「我們就是講好的，沒有誰先提。吵架不是原因，希望給彼此空間。」

對於KID表示「沒有分手」，許維恩有不同解讀，定義兩人還是很好的朋友，像家人一樣，也沒有外傳的一起買房子，「看到新聞很傻眼，不知道爆料者是誰。」她之前曾說KID可能會來看首映，但昨改口對方在工作。

侯孝賢到場力挺

一直「王不見王」的鄒兆龍與王識賢昨終於首度同台宣傳，還重現兄弟握手頂胸的動作，力闢謠言。身為導演顏正國的恩師，侯孝賢昨晚也現身力挺，侯導說顏正國很早就在拍東西，人生經過很多事，「接觸電影很長時間後，漸漸改變。」

《角頭2》提前在今天情人節上映，黃騰浩不擔心跟另一部賀歲片《花甲大人轉男孩》比較，有信心「至少賣兩個億」。黃尚禾情人節當天會持續跑宣傳，跟眾演員一起度過，他還沒準備給女友的禮物，靈機一動說：「可能送電影周邊商品吧！」鄭人碩則把信用卡給老婆，已刷了年底的旅遊，預定全家一起過，他感謝地說：「謝謝《角頭2》的片酬。」

(中國時報)