DOUCHANGLEE品牌創辦人－竇騰璜張李玉菁 互補激盪完美時尚

2018年02月14日 04:10 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（樂時尚執行長暨總編輯） 受訪者竇騰璜、張李玉菁（DOUCHANGLEE品牌創辦人）

DOUCHANGLEE 2018春夏服裝發表會。（樂時尚提供）

張李玉菁（左）與竇騰璜征戰過許多大大小小的活動。（樂時尚提供）

樂時尚總編輯溫筱鴻（左起）、品牌創辦人張李玉菁與竇騰璜。（樂時尚提供）

創作這條路經常是孤獨的，但當你有位志同道合的夥伴攜手同行，即使前方的道路滿是荊棘，有了彼此的扶持與激勵，絕對比一個人走得更遙遠、長久。在台灣的服裝設計界中，我想最佳的例子非竇騰璜（竇子）、張李玉菁莫屬，事業上，他們是志同道合的工作夥伴；愛情裡，更是天作之合的時尚夫妻檔。

說起我與竇子和張李，真的是頗有緣分，除了我們3人都是實踐服裝設計系的畢業生外，還經常在各大專院校的畢業秀上擔任評審。私底下，我也是他們品牌從創立至今的死忠顧客之一，每一季我一定會帶上好幾件回家。我也敢說，過去這20幾年裡，台灣的職場女性，衣櫃裡肯定少不了一件DOUCHANGLEE，且若保存得好呢，DOUCHANGLEE的設計即使年年都把它拿出來穿，仍舊歷久彌新，一點也不擔心會退流行。

一桿衣架打響名號

回首這20年來，在台灣服裝設計領域中與竇子和張李同期的中生代設計師，很多默默地淡出，甚至將品牌收掉，唯有竇子和張李自年輕學子時期一路打拚至今，22年仍屹立不搖，且愈放光彩。最早他們以小型工作室起家，當時連品牌都未成形，就受到衣蝶百貨總經理的賞識，邀竇子為同期新銳設計師規畫「解放區」、小兩口就這樣從一桿衣架開始打響起名號，在2003年開設品牌的第一個概念店「WUM」，穩扎穩打地擴張到現在北中南都有好幾間屬於DOUCHANGLEE的獨立店面，加上百貨的駐店經營以及線上選物店，就有20幾間的銷售通路，別說在台灣這樣一個市場相較有限的國家裡，DOUCHANGLEE能在快時尚大肆攻占全球的年代下，有著如此蓬勃的發展，實在是令人刮目相看。

有人說「勤能補拙」，但我相信藝術天分多少還是需要點先天的資質，然後才加上後天的環境養成。若不是訪問當天聊到竇子在讀實踐大學前的求學歷程，一般人一定很難想像。竇子在考上服裝設計系之前，高中時期所就讀的竟然是與藝術八竿子打不著的電機系。聊著聊著才曉得，原來竇子的媽媽就是一位專業的裁縫師，耳濡目染之下，竇子才5歲時就會和小表姊一起幫洋娃娃縫製衣服，但竇子起初沒意識到自己的天賦，只專注於跟媽媽學習技能以分擔媽媽的辛勞。

竇子捨電機轉服設

直到高中畢業的前半年，竇子眼看同學們一個個被保送升學，他才突然有所警覺：「我發現如果我一直持續做一件我沒興趣的事情，長久累積下來，我就會比別人落後很多、也吃虧很多。其實就是數學的概念，做一件你有興趣的事，你就會在課後花比別人更多的時間去練習和鑽研，雖然我在校成績一直都有八、九十分，但下了課我就完全不會想再碰電機相關的東西。」

於是竇子決定思考自己的興趣和長處，高中畢業後成功考上實踐大學的服裝設計系。進入實踐大學後，不出多久的時間，他很快如魚得水，不但遇上他生命中最關鍵的人─張李玉菁，上大二時更開始積極參加校內外的比賽，並一舉拿下紡拓會所舉辦的「第四屆中華民國服裝設計新人獎」的冠軍獎座，讓當時的他更加確信念服裝設計是一個正確的決定。

如果要從學生時代算起，竇子和張李合作至今已經將近30個年頭，兩人不論平常的生活還是工作的時間，幾乎都是綁在一塊兒，實在令人不禁很好奇，難道他們不會經常有意見相左的時候嗎？且品牌創立到現在22年了，兩人至少設計了44季的服裝，他們如何在每一次的合作上達成共識？竇子笑說：「其實還是學生的時候，我們就已經有很多不同的看法，但我們後來開始找出方法把雙方的意見結合在一起，因為我們相信設計只是過程，而不是結果，所以答案也不會只有一個。實際推出幾季的服裝後，漸漸的我們就發現，其實把我們的想法用對比和融合的方式呈現，最能代表我們品牌的精神。」是啊！竇子風格偏向俐落簡約，張李相較繽紛一些，兩人設計風格雖大相逕庭但結合起來也不衝突，張李也接著說：「其實我們的組合就是『互補』啦，我大學時擔任班代，竇子在校時是設計小組的頭頭，我都會盯他有沒有到課。」

意見相左互評決定

兩人合開公司後也各司所長，由竇子主導設計的大方向，張李則是適時給予設計的建議之外，主要負責公司行政執行事務。連竇子都坦言：「我是生活白癡，錢都是張李在管，我根本不知道自己有多少錢，家裡和公司所有的鑰匙也都放在張李那邊，放我這邊一定會搞丟。」兩人在設計衣服上也達成協議，彼此都要喜歡對方的設計才會推出，若有爭議，就會列出優劣表互相評比，這樣不僅公平，做起事來也更有效率，也難怪DOUCHANGLEE能在服裝設計界一直歷久不衰。

幾年前，竇子和張李驚覺老了會太孤單，便計畫要生孩子，超有執行力的兩人就真的在2014年喜獲麟兒，迎來可愛的「竇寶寶」，堪稱時尚界一大喜事。「竇寶寶」為兩人的生活帶來最大的改變是什麼？張李指著竇子笑說：「他覺得家裡好像多了個寵物，我則是覺得多了個活生生的玩具！每天都給我們帶來新的生活刺激，同時又讓我們的生活有了紓解。以前工作都很繁忙啊，每天都在跟時間競賽，有了小孩後，反而讓我們開始慢下腳步，試著用孩子的高度去看事情、用孩子的速度去體驗生活。」

生子後擁新體悟

不只生活上出現微妙的變化，在工作上竇子也因為孩子的誕生而有了新的體悟，像是在時尚產業做久了，竇子不諱言大多數的設計師都容易變得「很油」，自從有了竇寶寶以後，孩子真實且單純的愛更無時無刻提醒著竇子和張李莫忘初心，張李也有感而發說：「其實返璞歸真、保持初心才是最難的，唯有最簡單的設計才能成為永不退流行的經典。」

竇子繼續說道：「以往我們一直覺得流行就是要快速，但開始照顧孩子後，我們發現凡事不是急就有用，這個道理其實就像是對待小孩一樣，不能揠苗助長。把想法單純化，邏輯思緒更清晰後，做事情也會更有效率。」就像剛於2月初舉辦的2018春夏服裝秀，就以「交互作用」（INTERACTION）為題，展現交錯之美，探討人與人之間、服裝與服裝、以及自身與服裝的關係，甚至於男人與女人的作用，大人與小孩之間的串聯，或不同材質下所交互的美感；因此在面對一個個正在進行的計畫時，不論是台南的兜空間、還是未來的DOUCHANGLEE巴黎分店，兩人都秉持著做就對了、且順勢而為的正向態度，也如同他們面對設計一樣，計畫只是一個方向，只要方向對了，能量就會很自然而然地匯集，對的時間一到，對的環境也會隨之形成。（完整內容請上樂時尚網站www.styletc.com）

(中國時報)