周湯豪背Billy包巧妙孝親

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

陳庭妮已是時裝周常客，此次選穿MICHAEL Michael Kors俏麗褲裝作為飛往紐約的機場戰袍，並演繹出隨時隨地都像在拍大片的時尚態度。（MICHAEL KORS提供）

人妻李珉廷這回拋下老公李秉憲，獨自現身首爾機場，手上拎的MICHAEL Michael Kors Blakely包款強調大容量收納之餘，外型上也凸顯其貴婦氣質。（CFP提供）

MICHAEL Michael Kors Blakely蟒蛇紋牛皮兩用束口包，2萬4400元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS Billy皮革帆布拼接後背包，4萬6100元。（MICHAEL KORS提供）

知名傳奇劇院海報藝術家James McMullan為Michael Kors Collection 2018秋季時裝秀創作的邀請卡。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL Michael Kors Bristol紅色立體花卉提包，1萬7800元。（MICHAEL KORS提供）

周湯豪日前現身機場，準備前往紐約觀賞Michael Kors Collection 2018秋冬大秀，肩上背的這只Billy包，恰巧與星媽比莉英文名字的讀音相同。（MICHAEL KORS提供）

Selina任家萱首次前往紐約時裝周，以一襲MICHAEL Michael Kors春季紅色洋裝搭機車夾克現身機場，甜美中不失率性。（MICHAEL KORS提供）

隨著時裝周開跑，凡事都被擺在放大鏡下的藝人們，連機場穿搭都變成檢視是否有資格成為時尚指標的利器。受美國品牌MICHAEL KORS之邀前往紐約的周湯豪就與星媽比莉一同現身桃園機場，兩人分別穿上品牌印花針織衫及條紋洋裝搭配墨鏡、頭巾，展現如同度假般的機場時尚。而周湯豪肩上背的Billy後背包，更與老媽的英文名字讀音相同，巧妙玩出孝親時尚風。

Selina率性甜美

李珉廷優雅有戲

已是時裝周常客的陳庭妮，搶在寒冬中換上全套MICHAEL Michael Kors春季新品登場，復古俏麗褲裝，手拎品牌Rhea Zip花飾後背包，完美演繹隨時隨地都像在拍大片的時尚態度。而首次出席紐約時尚周的Selina任家萱，以一身紅色洋裝外搭機車夾克反擊，搭配手提的Bristol立體花卉提包，率性中不失甜美。

韓國代表李珉廷則使出人妻必殺技，縱使沒有老公李秉憲加持，手上拎的品牌Blakely包款仍優雅有戲。

一封情書 獻給紐約

此次將於台灣時間2月14日晚間11點舉行的Michael Kors Collection 2018秋冬大秀，為Michael Kors先生獻給紐約的一封情書，除聚集以上4位大中華區及韓國代表外，日本模特森星也將以品牌好友身分出席，再加上設計師本人在好萊塢的強大人脈關係，勢必大有看頭，台灣的時尚迷們也可透過品牌官方網站的直播同步觀賞。

(中國時報)