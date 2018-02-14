寶格麗古玩店 變身新玩店

寶格麗羅馬旗艦店旁開了一家融合新意的「新玩店」，向品牌的根源「古玩店」致敬。（Bvlgari提供）

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中國時報
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寶格麗之父Sotirio Bvlgari在羅馬創始初期，店名以狄更斯小說Old Curiosity Shop為名。（Bvlgari提供）
寶格麗「新玩店」開幕，羅馬店獨家限定商品BVLGARI Serpenti Skin粉紅金屬色腕表。（Bvlgari提供）
德國公主Marie Louise Zu Sayn Wittgenstein出席寶格麗「新玩店」開幕派對。（Bvlgari提供）
寶格麗家族成員Carlota Bvlgari出席品牌追本溯源的活動，更有意義。（Bvlgari提供）

位於羅馬康多堤大道10號上的寶格麗Bvlgari旗艦店，在1905年品牌之父Sotirio Bvlgari創始初期，店名並不叫做寶格麗，而是以狄更斯的小說「古玩店」（Old Curiosity Shop）為名。百年後的今日，寶格麗在原址店旁成立「新玩店」（New Curiosity Shop），藉此向品牌的根源和歷史致敬。

百年前的寶格麗「古玩店」，充滿了新奇、創意和文學氣息，激發人們想一探究竟的好奇心；今日的寶格麗「新玩店」，則是以未來主義風格翻新古玩店，店內裝潢巧妙利用大大小小的落地鏡，反射出虛實不分的神祕意境，店內除了陳列珠寶飾品，還有設計大師的家飾作品，呼應寶格麗的源起，別具意義。

為慶祝「New Curiosity Shop」開幕，寶格麗在BIBLIOTECAVALLICELLIANA圖書館舉辦晚宴，寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin、德國公主Marie Louise Zu Sayn Wittgenstein和時尚部落客Alessandra Airo、Carin Olsson、Kristina Bazan等盛裝與會。

(中國時報)

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