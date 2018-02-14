台灣大助攻 黃霆睿唱進巨蛋

黃霆睿發行個人創作數位單曲《天堂不是想像》不到1年，已躍上台灣大日月潭花火音樂會、嘉義花火音樂會等多場萬人大型舞台，此次攻蛋是他第三次登上萬人舞台。（台灣大提供）

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中國時報
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台灣大總經理鄭俊卿（右二）於《2018超級巨星紅白藝能大賞》錄影當天，特別準備3.8萬元myfone購物金大紅包，以丟骰子比大小送給現場幸運觀眾。（台灣大提供）

台灣大myVideo已連續4年取得《紅白藝能大賞》獨家線上同步轉播權，每年圍爐夜都創下極佳觀賞紀錄，今年台視除夕夜圍爐守歲特別節目《2018超級巨星紅白藝能大賞》再度與台灣大myVideo合作轉播。myfone行動創作獎歌手黃霆睿因歌曲MV上架短短10天點閱破百萬寫下驚人紀錄，台灣大兌現承諾，連續2年將培植素人歌手送上小巨蛋舞台，預料此次轉播《紅白》將再創收看熱潮。

《超級巨星紅白藝能大賞》邁入第9年，今年由黃子佼擔任總主持人，與納豆、瑪麗、王少偉、花花搭擋上陣，演出卡司堅強，邀請到張惠妹、Ella、盧廣仲、韓團NCT 127近40組國內外藝人演出，每年吸引海內外兩、三百萬觀眾收看，是每年除夕夜話題最熱的大型賀歲節目。

黃霆睿Beatbox驚豔全場

為了給紅白觀眾最不一樣的演出，黃霆睿不但為紅白特別改編《天堂不是想像》加長版鋼琴前奏，在表現擅長的琴技時，只見輕快飛舞的手指在琴鍵上奏出優美旋律；緊接著秀出一段15秒Beatbox更是驚豔全場。這也是黃霆睿首度和超過10人的專業舞者及特技演員搭檔，挑戰單車、滑板極限運動等高難度動作。台灣大總經理鄭俊卿特別表示，這首歌詞充滿正向能量，鼓勵年輕人勇敢追夢。

鄭俊卿已是二度擔任紅白大賞嘉賓，笑談台灣大將在2020年迎接5G世代，使用者可以期待更好、更快的通訊服務。而新年應景，鄭俊卿也大方準備大紅包，透過丟骰子比大小送給現場觀眾。在主持人巧妙設計下，觀眾獲得1顆6面全是6的幸運骰子，而使用普通骰子的鄭俊卿看似贏面全無，卻奇蹟似地一次就丟出6，連本人都大吃一驚、直喊「不算、不算啦」，逗得全場觀眾哄堂大笑，意外成為當天節目高潮。

春節看myVideo抽大獎

台灣大myVideo新春期間將推出《可可夜總會》、《雷神索爾3：諸神黃昏》、《金牌特務：機密對決》、《大佛普拉斯》等口碑和票房都爆棚的超強片單，全家於春節期間團圓一起看好片，還有機會抽飛利浦50吋智慧大電視、SONY XZ1智慧手機等多項大獎。

(中國時報)

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