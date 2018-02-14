穿破褲拜年 成語蕎被念

成語蕎年節期間忌穿破牛仔褲避免漏財。（盧禕祺攝）

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隋玲以紅色搭配過年禁忌的黑色，就能穿出一身喜氣。（盧禕祺攝）
成語蕎過年穿搭必備亮色系配件增添年節氣氛。（盧禕祺攝）
成語蕎（左）隋玲過年必穿毛絨外套向長輩拜年。（盧禕祺攝）

成語蕎與隋玲平常出席公開場合，穿著都很個性風格，提到過年穿搭，兩人不約而同說：「除了必穿紅色內衣褲外，還被規定一定要穿上紅、橘、金色系等衣服！」

成語蕎表示，國中開始媽媽便規定她除夕夜到大年初一期間，要穿上紅內衣褲，並禁止她穿破衣服過年，曾有一年過年期間穿破牛仔褲到外公家拜年，一進門就被所有長輩輪番念一頓！她表示，被念的原因是因長輩認為年初就穿得破破爛爛除了會「漏財」，一整年的運氣也會沒了，後來媽媽趕快跑去買一套衣服要求她換掉，自此過年期間，她再也不敢穿破牛仔褲。

成語蕎改穿亮色系 討長輩開心

成語蕎說，自己平常裝扮個性化，有一年過年她穿著最愛的破牛仔褲搭配時下流行的黑、裸色系「中毒脣色」，結果大年初一就被媽媽念了一頓說：「過年就是要喜氣，不會想要穿黑、白、灰色系，還是要有些亮的顏色。」自此只要過年期間，她會穿著金、紅、橘等色系的衣服，有時還會花點小巧思，在衣服上搭配毛絨圍巾來點綴，不但可增添過年氛圍，長輩看了也會開心。

隋玲2017年從歌手轉戰演員，對她來說是一個轉折，也是一個新的開始，壓力雖然很大，但她卻樂在其中！而她從20歲開始逢年就會穿上紅色內衣褲的她，衣櫃裡不知不覺累積無數紅內衣褲。

隋玲出身外省家庭，除夕當天她會穿新衣，白天跟著媽媽、外婆一起忙著做八寶飯、年糕以及元寶，一直忙到午夜12點一家人才會坐在一起吃年夜飯。而每年依照外省人習俗「外婆會在元寶包1元在裡面」，吃到有錢的元寶，表示一整年運氣都會很好，而印象中她咬到過5次硬幣，「當下咬到會覺得『吃到錢』很幸運，但牙齒也因為咬到錢很痛。」

她表示，自己過年穿搭沒有特別禁忌，但由於平常穿著太頹廢，不想在過年時惹媽媽生氣，所以會盡量穿一些亮色系衣服搭配配件，來增添好運！她表示，衣櫃裡的衣服幾乎都是黑、白色系，若過年穿了暗色系衣服，也有自己的穿搭祕訣，就得搭配圍巾、手套、帽子等時尚配件，便可適時的增添整體造型的喜氣。

(中國時報)

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