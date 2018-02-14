新光三越 今起歡慶到元宵

2018年02月14日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北信義新天地A11和台北南西店、台中中港店、台南新天地都有的Miacucina以蔬食為主，pizza、義大利麵等都受歡迎。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9福里安花神「花神凱旋晚間套餐」1880元，主餐之一是紅酒燉牛頰。（新光三越提供）

新光三越米其林星級餐具集點送，有餐具和鍋具共6款，扣50點+199元起可換購。（新光三越提供）

初一至初五貴賓卡友使用新光三越APP扣會員點數20點，可抽新春紅包1次。（新光三越提供）

「2018新光三越狗年燈展」23日展開，第3度邀「愛狗跨界王」黃子佼擔任總策展人，他的愛犬元氣17年前已是助理主持人始祖。（新光三越提供）

成立近300年的法國精品品牌FAURE LE PAGE全台首店、全球第4店，10日進駐新光三越台北信義新天地A4。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地20日前「2018新春探險王」，有賽車體驗、密室逃脫、VR虛擬實境、驚悚鬼屋4大主題挑戰類遊戲。（新光三越提供）

首間SWITCH任天堂形象快閃店人氣超夯，過年宅玩樂熱門首選，本月落腳新光三越台北信義新天地A8 5F，快閃至28日。（新光三越提供）

新光三越Ferragamo VARA RAINBOW牛皮蝴蝶結肩背包，適合情人節和春節，4萬8900元。（新光三越提供）

新光三越獨家限量RIMOWA Topas Titanium Cabin Trolley標準登機箱，國內外旅行都適用，價格店洽。（新光三越提供）

新光三越首創美食訂候位服務，28日前貴賓卡友在全台餐廳消費，按指定內容操作可參加「我來買單！周周抽」活動，有機會享全桌免費優惠。（新光三越提供）

17、18日持新光三越貴賓卡消費過卡滿2000元，送限量招財黃撲滿。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地、台中中港店、台南新天地同步展出國際藝術家黃柏仁以台灣犬創作的《狗札記（The Dog’s Notes）》系列作品，圖為作品「愛的擁抱」。（新光三越提供）

新光三越[iStore] MacBook Pro，具備Touch Bar，開學、開工好物推薦，5萬7900元。（新光三越提供）

新光三越旺旺卡利High廣告《狗年FreeStyle》，以諧音趣味的台灣「狗」語Rap，熱鬧唱出狗年好狗運，掃QR Code可觀賞。（新光三越提供）

春節將至，年味漸濃，新光三越「旺旺卡利High」不只購物累滿1萬元起享4％至6％回饋，全台16分店過年好好玩，吃喝玩樂統統包，從今天（14日）西洋情人節聚餐，明天除夕除舊布新、團圓圍爐，初一限量福袋試手氣、抽大獎，初二回娘家買伴手禮，到年後選購開工、開學用品，一路熱鬧歡慶到元宵節（3月2日）當周周末。

狗年燈展 黃子佼總策展

新光三越獨家網羅多款狗年限定商品、新品，3月4日前聯合13大指定銀行單卡同卡號累刷滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；狗年要有好狗運，旺旺卡利High電視廣告《狗年FreeStyle》用趣味的台灣「狗」語、洗腦的嘻哈風Rap讓人會心一笑，不管是小蘋「狗」或單身狗，吃的、用的、玩的、全身行頭都要超「蝦趴」。

春節期間全台各分店共有超過百場展覽和活動，北、中、南3大店有《狗札記（The Dog’s Notes）》狗年空間展；台北南西店今（14日）開展的「汪喵萌樂園」集合柴犬Q將、黃阿瑪的後宮生活等10大狗貓明星與粉絲同樂；台北信義新天地「新春探險王」有4大主題挑戰類遊戲；台南新天地有繽紛的「綵燈節」；站前店「春節作伙迺驛前」集合燈會、展覽和年貨市集；台中中港店和台南新天地的新光影城熱映《花甲大人轉男孩》賀歲片，處處都是歡聚和打卡熱點，適合與親友共度。

黃子佼擔任總策展人的「2018新光三越狗年燈展」23日展開，邀林心如、賈靜雯與修杰楷全家等超過120位藝人、網紅、設計師、插畫家、藝術家等，由新銳設計師田修銓設計的300隻台灣犬狗狗大軍於台北信義新天地香堤廣場亮相，並巡迴展至台中中港店、高雄左營店。

餐廳首度納入回饋累計

貴賓卡友情人餐、新春聚餐，全台近250家餐廳首度納入回饋累計，除刷卡賺禮券外，28日前透過「美食訂候位服務系統https://rsv.skm.com.tw/」訂位，還可參加「我來買單！周周抽」活動，有機會享全桌免費優惠；參加「米其林星級餐具集點送」燒點活動，則可把「地獄廚神」Gordon Ramsay的餐具和鍋具帶回家，在家享用料理可媲美米其林等級。

初一最大手筆的福袋抽獎，全台近7000袋，囊括海陸空的獎項超過上千款；另初二、初三有「好好集福旺袋」全台每店限量30組，與千元有找的「Harrods倫敦熊四喜福袋」，一開春就迎接好福氣。

此外，最新加碼的16日初一至20日初五抽百萬紅包活動，期間貴賓卡友使用新光三越APP扣會員點數20點，可抽新春紅包1次，有機會抽新光三越電子贈品禮券100元、價值3650元的shu uemura全能奇蹟金萃潔顏油450ml、價值500元的Caff? Florian福里安花神卡布奇諾風味咖啡巧克力豆等總值近500萬元的APP限定限量好禮。

(中國時報)