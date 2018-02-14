2018年02月14日 04:10 中國時報 何敬堯

白影是一尾妖魅長蛇，睜大血眼，盤上蛇郎的手臂，朝琥珀瞪視。

「真是好險。」名喚蛇郎的男子眼神帶笑，調皮地捏起甜餅，「吃一個看看，這是紅豆餡，妳會愛上的喔！ 」

琥珀滿臉厭煩，一邊揮手一邊躲避著對方。

婆娑見狀，只好上前調解：「好不容易來了北城，你們就稍微休兵吧，不要吵來吵去。」

此時此刻，一名桃腮杏臉的紫衣身影穿過人潮，身揹一把二胡，闖入蛇郎與琥珀的中央，將兩人拉開，柔聲勸和。

琥珀拉著對方的衣袖，滿臉無辜：「菟蘿，救救我！ 」

菟蘿正氣凜然，插著腰當和事佬。

「朋友之間，要相親相愛嘛！吃個甜餅，降一下火氣。」菟蘿雙目一眨，雙手變魔術般捏出一隻又一隻的藤草人偶。他低吟咒歌，轉瞬間藤草偶憑空浮現瑩綠色咒印，像是有生命般活過來。

隨著菟蘿指令，小巧的藤草偶就在空中跳來躍去，嘿咻嘿咻一邊喊著，一邊依序抱住一個個紅豆餡餅，列隊往琥珀他們的嘴中塞去。

除了目瞪口呆，大夥兒也只能大口咀嚼起甜餅。

琥珀似乎還想反駁，可是沒想到嘗了甜餅滋味，竟驚詫萬分，似乎被美味即刻擄獲。她顧不得形象，狼吞虎嚥起來，甚至還繼續往蛇郎的紙袋中掏抓剩下的甜餅。

歌謠社的社長蛇郎，以及社員琥珀，像是位於天平兩端，向來水火不容。居間的菟蘿則是中央支架，維繫歌謠社的危險平衡。

正當蛇郎跟琥珀的戰火平息，琥珀忽然瞧見攤架上最右側的貨架，擺放著一隻雕刻鯉魚造型的髮簪，模樣逗趣萬分。

琥珀大眼閃亮，端詳髮簪許久，總算心意決定，拉著婆娑的衣袖，小聲詢問：「婆娑，杜鵑姐借放在你這邊的錢包，能不能先給我一下……」

婆娑笑了笑，便將錢包遞給琥珀。

琥珀歡天喜地掏錢付帳，正要拿起髮簪，這時冷不防──攤架前方竟旋起一陣黑霧怪風。烈風猖狂，暴捲砂塵。

「咦？！」琥珀疑惑之間，黑霧就籠罩住琥珀和攤架範圍。外圍的眾人，都看不清黑霧中的情況。

琥珀勉強睜開雙眼，望見黑霧中一名短髮黑膚的怪客攀爬在騎樓圓柱上。

對方一手抓住柱子，一手拾起貨架上的木雕髮簪，瞇著眼仔細打量。

「嗯嗯，這件不錯，本大爺收下啦！ 」

「喂！你這小偷！ 」

黑霧之中，琥珀眼瞧這名怪客就要拿走方才中意的鯉魚髮簪，尖吼一聲就往圓柱躍去。

原先嬌小玲瓏的少女，瞬間元靈化身，幻變成一隻橘毛金眼的凶惡花虎，毛髮蓬張，怒火沖天瞪視對方。

「嘿嘿，原來是隻小虎妖。」

「嗄！ 快放下髮簪！ 」

「牙尖嘴利的小姑娘，好可怕，我好害怕喔。」

怪客一臉頑皮，用手指拉扯嘴角模仿琥珀生氣的模樣，更讓琥珀火冒三丈，往前奮力撲抓。

花虎與怪客在攤架周遭不停扭打，撞倒了貨架，架上的木雕小物一下子就散落在地。劇烈打鬥，甚至還波及騎樓裡的其他攤架，一整排貨架都被翻倒，現場一片狼藉，尖叫聲此起彼落，卻無人看清楚黑霧中的狀況。

「嗄！臭傢伙，別跑！」

奇異怪客哈哈大笑起來，甩著屁股後的小尾巴，一陣噗嚕噗嚕聲響，現場再度濃霧瀰漫，嗆得琥珀咳嗽起來，身形頓時化回原先的人類型態。

「可惡……咳……你這個小偷！把我的髮簪還來……咳咳……」

「琥珀，還好嗎？ 」

現場揚起大風，吹散黑暗的迷霧。定睛一瞧，原來是空中一隻皚白色的大海鸚正奮力振翅。平常浮游於空氣中的透明靈體，經由婆娑特殊的靈力喚醒，就能蛻變為一隻白色靈鸚。

婆娑趕忙扶起咳嗽不停的琥珀。

「婆娑，有小偷……咳……可惡的妖怪……」

「先不要說話，喘口氣。」婆娑拍著琥珀的背，想讓她好過一點。

這時，蛇郎也湊近他們：「雖然剛才一團黑霧看不清楚，但那隻妖怪好像有條尾巴還有長耳朵，大概是妖精之類的魔物吧。婆娑，你怎麼看？」

婆娑摸著下巴，思考了一會兒才說：「雖然……我是第一次來人界，這兒的妖怪肯定跟鬼市很不同，浮游靈、土地靈都有可能。依我看，也許那妖精是狗妖，或者是貓鬼。也就是橫死的貓狗屍體，死後化成的怨靈。總之，我先讓小玉找找那妖精的蹤跡吧。」

話一說完，婆娑就吹起口哨「嗶—嗶—」，七彩靈印就在唇邊浮現。

隨即，飄遊於空中的靈鸚便滑著白霜霜的羽翼，低鳴一聲，盤旋街巷之間。被婆娑喚名小玉的靈鸚，向來是他得力的好助手。

時已夜晚，漆黑的高樓間，明幌幌的純白色大海鳥格外引人注目，大稻埕的路人們都驚訝地拿起手機拍攝。

儘管靈鸚四處巡看，菟蘿也命令藤草偶四處查找，卻都找不到那隻怪異妖精的身影。

「找到你們了！ 」

一聲厲吼卻又音色柔潤的大喊，從後方傳來，眾妖詫異轉身一瞧，一名女子正氣喘吁吁跑近，滿臉氣憤。

「杜鵑姐！」琥珀不禁驚呼。

菟蘿無辜地說：「杜鵑呀，別生氣，我們只是來逛街……」

「太過分了！我才一轉身，你們就不見蹤影，竟然跑來逛街？而且……你們竟然將攤商的貨品弄亂，如果不小心洩漏你們的身分，該怎麼辦？ 」

蛇郎呵呵陪笑：「好啦好啦，生氣會長皺紋喔。」

低頭的琥珀淚眼汪汪，沮喪地說：「打翻貨架……明明是剛剛逃走的小偷妖怪造成……」

聽聞眾妖解釋方才情景，杜鵑深深嘆了一口氣，一臉無可奈何。

「好吧，雖然不是你們的錯，但我等一下還是會向那些攤商賠罪。放心啦，我會將事情處置妥善。畢竟你們在人界，我就是你們的監護人。」

「杜鵑姐……妳最好了！」琥珀嗚哇一聲，便往杜鵑飛撲過去，說道：「感謝妳帶我們來北城旅遊。今晚，我們一定會努力演奏！」琥珀擦乾眼淚，再度提起精神。

看到琥珀逗趣的表情，杜鵑也禁不住噗哧笑了出來：「好吧，我們快點回去排練。快快快，祅學館的歌謠社，今晚就要演奏出最棒的音樂！ 」杜鵑浮誇地大喊大叫，惹得路人頻頻側目。

婆娑望著大夥兒打打鬧鬧，不禁微笑起來。

像是這樣與大家來往，但又保持一定的距離，讓婆娑感覺很自在。

獨立、獨善，是他的選擇。

一直以來，婆娑心頭彷彿壓著沉甸甸的重量，讓他喘不過氣，也讓他無心與鬼市其他妖怪深交。唯有歌謠社的成員，是他比較信賴的夥伴。

處於鬼市，婆娑總覺得自己格格不入。或許如此，他才這麼著迷人界的事物吧？另一個世界，究竟是什麼模樣？每當設想起神祕的人界，他的心頭就會減輕許多壓力。

得償所願終於踏足人界之城，婆娑的心情應當高興。不過，不知何時，他的眼眸卻悄悄掩上一層翳影。

「婆娑，在想什麼？走吧！我們要回旅館囉。」菟蘿一手收起方才用靈力編造出來的藤草偶，草偶再度嘿咻嘿咻爬上菟蘿手腕，解體成草綠環鏈。

菟蘿微笑著揮揮手，示意婆娑趕緊跟上。婆娑一邊跟上大夥兒，內心卻逐漸揚起不知名的恐慌。

究竟在焦慮什麼？婆娑望著前方眾妖，總覺得自己無法輕易開口說出自己的煩憂。他不想打壞同伴們的興致。

第一日的人界遊，就遇上莫名其妙的小偷妖怪攪局，也讓婆娑內心惶惶不安。

儘管如此，他還是抬起步伐，往前邁進。

此刻，婆娑並不知曉，他們在休館月舉辦的這一趟社團旅行，將成為人界災禍之開端。

──眼前繁華城景，將一夕崩塌。（待續）

（本文摘自《妖怪鳴歌錄》一書，九歌出版）

(中國時報)