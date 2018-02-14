2018年02月14日 04:10 中國時報 鄭順聰

「學長？學長就了不起啊！你不過就是比我們早一年投胎，早一年考上大學，為何我學弟就要聽你的話！？我還要說，為何晚上九點就要關燈？搞得像十八層地獄似的，你看看其他的男生寢室，大家都是通宵達旦不關燈的，功課還不是好好的。」

「早早就關燈很多事都不能做勒！學長你這樣規定不合理啦！你說寢室裡頭要保持安靜不能發出太大的聲響，但聲音也有自由啊！搞得我們在裡頭都要躡手躡腳像小偷一樣，也不能打開音響放出音樂來聽，你說你無法認真讀書但你也是戴耳機聽音樂來讀書的啦！這樣不合理啦！不公平啦！你知道嗎？你半夜打呼那麼大聲，還會說夢話，好幾次我們被嚇到，你自己怎麼不檢討……。」

「等一下！等一下！你一口氣丟出太多問題，我很生氣，我很生氣，但，給我時間，讓我想一想。」更生學長轉身面對書桌，雙手扶著頭，很焦躁的樣子。

修遠在旁看著港立怒視更生學長，他卻背著他，手指頭揉太陽穴，整理思緒。

「等一下，我還沒有想好，你等一下。」更生轉身再說一次。

港立站起來，滿臉通紅，緊握拳頭，要大幹一架的樣子。但更生學長苦惱思索著，港立等著等著如洩氣的氣球，坐回了椅子，拳頭鬆開，臉色退紅。

「你看你理由站不住，無法反駁是吧！更生學長，你這樣是不對的，寢室公約是錯的。」港立說。

「等一下，我想好了！港立，我跟你說，我們身為學生就該好好讀書，按時起床睡覺，乖乖地讀書。」更生說。

「拜託，我們都是大學生，沒有人這樣搞的啦！」港立再度站起來。

「學生就是學生，規定就是規定，沒有轉圜餘地！」更生也站起來。

「要不是你是學長，要不是我是大學生，否則我就要出拳揍你啦！」港立握緊拳頭。

「好啊，要打架來啊！我爸是武術冠軍，誰怕誰！」更生也握緊拳頭。

修遠眼看苗頭不對，趕緊衝上去攔港立勸架。

「哼！君子動口不動手，不要騙人啦！你長這副耗弱的樣子，怎麼會是武術冠軍的兒子，笑死人了，哼！」港立說。

「你怎麼可以汙辱我爸！他可是貨真價實的武術冠軍！就是他教我做人做事的道理的！我再說一次，在我們4101寢室就是要保持安靜，不准吃東西，晚上九點準時關燈，明天我會再印一份寢室公約，一切照規矩走！」更生說。

「規矩你的屁啦！從現在開始，我就要過我的大學生活，我高興要大便就大我的便啦！我要把大便噴滿整間廁所，讓你拿刷子刷，刷到沒時間讀書睡覺啦！」港立大衣拎起，轉頭就衝，將寢室門轟一聲甩上。

更生學長坐回書桌前，雙手扶著頭，眉頭深鎖。（待續）

(中國時報)