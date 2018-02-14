混世魔王

友善列印
中國時報
神隱

其實我不是很清楚，這群人明顯分為兩掛，一掛是食日國的殘將，一掛是疏勒國遺族，疏勒國之所以亡國，正是食日國的傑作，兩掛人合而為一，且願推珠兒為共主，到底有什麼殊勝因緣？令人摸不著頭緒。此中原委，只有等和尚為我解惑。

老者聽到和尚開口要東西，眼睛為之一亮，眾人也感到好奇，這和尚如此大費周章，搞得眾人心癢難耐，不可能沒有什麼目的，沙漠人向來乾脆，這和尚或者是這些人此生看過最不乾脆的人了。

「敢問大師要什麼？」

「這東西你們一定有，就歌利王劍的劍鞘。當初來偷劍的人，只偷了劍，沒偷到鞘。這人世間，沒有一件東西能抵擋這把魔性之劍，卻只有這鞘能降服它，我得帶上這東西去救人才行。」

老者問：「可以告訴我，是要救誰？」

和尚回：「絕不是你想的那個人。」

和尚突然扳起臉孔，正色道：「不是我要把事情搞得這麼複雜，也不是我愛拐彎抹角，三日後的那場大會，絕不是鳩摩羅什大師的生與死的問題這麼簡單，你們之間的仇恨是很小的問題，再說要把這筆帳賴到他頭上也是很簡單的事。聽著，這不是西域諸國恩怨，而是正與邪、佛與魔的爭鬥，不要帶著看好戲的心情去看，失去性命事小，永世不得超生事小，壞只壞在你們將落在一人個不生不死的地獄裡，一再受苦，受你最怕的苦，永不止息。」（待續）

(中國時報)

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