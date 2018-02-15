除夕凌晨出奇順暢！蘇花改塞不塞 考驗今天開始

2018年02月15日 04:10 中國時報 李忠一 、 陳祐誠 ／綜合報導 ／綜合報導

因小年夜仍是上班日，加上花蓮震災影響，蘇花改昨日晚間未出現明顯車潮。（李忠一翻攝）

蘇花改蘇澳至東澳段開通後，面臨首次連續假期，交通部原預估車流會大增，嚴陣以待，未料因受花蓮大地震影響，及14日小年夜仍是上班日，路況出奇順暢，而稍為鬆一口氣；但15日除夕當天，蘇花改會湧現車潮，雖不至於成為「停車場」，但車速將變慢，另外西部國道方面，壅塞路段將出現在中部，考驗駕駛耐性。

西部國道 中部路段最壅塞

昨日蘇花改未塞車，不過，交通部認為，今天是春節假期的第一天，可能還有機會出現返鄉車潮，而住在花東地區的民眾表示，因為公司行號本周一就已陸續提前休假，所以有些人已經提早回家了。

公路總局副總工程司李忠璋表示，蘇澳－東澳段2月5日通車之後，每日南下、北上的車流都在2500輛至2800輛左右，小年夜雖然順暢，但統計到傍晚為止，南下交通量其實已突破5000輛，預料今日會再更多，但會多出多少量，該路段通車不久，尚無可靠資料能做分析。

公路總局四工處交控中心主任陳國正解釋，蘇花改單向可容納的極限是每小時1100輛次，小年夜車流最多每小時約在500至700輛次之間，南北向總車流是5000至6000輛次，對蘇花改而言，游刃有餘。

陳國正表示，南下花蓮的車流通常是連假首日最多，但今年小年夜是上班日，及花蓮大地震影響，南下車流未如預期，估計南下車流除夕清晨4、5時至中午時段會較多，一整天約有1萬輛次，但只要車流不過於集中，蘇花改都足以應付。

陳國正預估，除夕中午前車流較多，但午後民眾因為已經與家人團聚、準備年夜飯，蘇花改的車流午後會減少許多；初一會是南下車流多於北上，但還不會是交通的尖峰期。

提前收假 初四車流最大量

不過，在大年初二蘇花改的交通狀況則視天氣而定，平常應是南、北向車流差不多，如果天氣好，南下車流會稍多，初三起北上車流湧現，預估大年初四北上車流是最大量。

國道5號部分，高速公路局坪林行控中心表示，昨日下班後南下車流有增加，但沒造成回堵，雪隧內可維持60至70公里的時速，北上車流則與平常日無異，預估除夕當天車流量不多，但初一起國5南下車流增加，初四開始北上車流開始會多於南下。

(中國時報)