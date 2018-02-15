台幣變大了 雞年全年飆升2元

2018年02月15日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

新台幣雞年上演「聞雞起舞」的強升行情，昨日以29.342元對1美元封關，除是龍年以來，暌違5年再度以2字頭封關，從猴年到雞年，更是連2年升逾2元。意思就是說，你我手中的新台幣，這2年累積升值超過4元、升幅超過13％，不過狗年會否再升下去，機率恐怕不大。

2字頭封關 2年漲13%

匯銀主管一致認為，除非美元倒地不起，或是美國總統川普又出奇招，否則以新台幣近2年升勢又急又猛，「是該休息了！」29元整數關卡都難破，更不用提央行總裁彭淮南任內新台幣最高價28.518元，宛如天險。

內外資相繼休假，雞年最後一天的台北匯市交投清淡，新台幣終場小升1.6分，以29.342元對1美元作收，兩大外匯經紀公司總成交量為8.86億美元，匯價連3升並創1周新高，「逆勢而行」更讓不少外匯交易員跌破眼鏡。

「很有趣，外資沒什麼走」，外匯交易員說得直接。根據經驗，接下來要放大假，為了避免錢被卡住，外資通常會大幅匯出，不過就這幾天的交投來看，匯出量有限，根本不及出口商猛賣美元的一半力道。

匯銀主管表示，外資匯出有限，意外讓新台幣亮麗封關，全年升值2.018元，雖然不及猴年的2.16元，但就升幅來看是在伯仲之間，對常出國的人，絕對是非常有感，因為「新台幣變厚了」。

匯銀主管認為，新台幣雞年強升，接下來會否「雞犬升天」，在狗年也維持強升力道，機率恐怕不大，因美國聯準會（Fed）一旦加快升息步伐，非美貨幣自然會跌。之前幣值若升得多，怎麼上去就怎麼下來，難逃回貶壓力。

狗年維持強升 機會不大

另一個觀察指標是，上周美股暴跌，雖然隨即反彈，但大波動勢必令外資提高警覺，年後會否大賣台股並把資金匯出，連動匯市動向，這也是新台幣會否重回「3」字頭的關鍵。

因農曆春節衍生龐大資金需求，昨日小年夜新台幣通貨發行額（流通在民間的現金）達2.47兆元，改寫歷史新高，較去年高點增加1297億元，成長率5.53％，這也可解讀為，民眾消費能力提升，手頭滿滿現金。

(中國時報)