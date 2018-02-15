狗年理財 看好大中華、印度

2018年02月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

各投信股票基金手續費優惠活動

國內景氣回溫，上班族領到年終獎金，小朋友也有紅包收入。群益投信表示，狗年紅包理財台股基金是不可偏廢的選項，海外基金則看好大中華、印度、亞洲股票基金；面對全球股市震盪、市場瞬息萬變，投資人很難掌握進出場時機，群益投信投資長李宏正表示，選擇定期定額、分批進場就穩當了。

台股封關前大幅修正，為何投信業對狗年台股依然樂觀呢？摩根投信執行董事葉鴻儒指出，首先，台股進入新的萬點行情時代，整體結構與過往萬點大不相同，走勢更為紮實、穩健；其次，先前短線拉回，反而讓台股估值面更具優勢，從本益比、股價淨值比等角度分析皆然。目前台股殖利率約4％水準，配合市場預期今年台股企業盈餘成長能繳出約10％的水準，皆增添台股對於國際資金的吸引力。

投信業對台股仍樂觀

葉鴻儒指出，隨著全球景氣穩定增溫，將帶動台灣出口數據持續成長，進而提振基本面增長趨勢鮮明，台灣出口表現已連續15個月維持正成長，改寫近6年來最長成長週期；除出口表現優異外，台灣2017年的進口數據正式結束連續2年負成長命運，且增幅優於預期，種種理由都可能推升台股指數再創波段高峰。

但不可否認的是，金融訊息瞬息萬變，市場反應更為快速，李宏正建議追求穩健的投資人，不妨選擇基金定期定額方式分批進場投資，因為定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後，即可展現不錯的投資效果。

至於投資建議，根據過去10年統計顯示，每年3月進場到當年底，雙印、大中華表現佳，李宏正認為，今年印度、東協、台股、生技產業等股票基金，是投資人不可或缺的資產配置標的。

網路基金下單優惠多

搭配狗年紅包理財，近來各家投信陸續推出基金零手續優惠，銀行理專表示，網路基金下單手續費優惠最多；以基金手續費行情來算，每月定期定額1萬元、公定手續費1.5％計算，連續5年下來就可省下9000元。

至於孩子們的紅包理財，富邦證券建議，能分散風險又長期持有的ETF（指數股票型基金）是最佳選擇，若定期定額投資，不但細水長流也更穩健，適合以教育基金為目標的理財方式。

(中國時報)