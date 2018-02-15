德Ifo估台灣經濟下半年轉好

2018年02月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

德國Ifo經濟研究院昨發布第1季世界經濟調查顯示，全球經濟氣候指標（World Economic Climate）已連續5季為正值，顯示全球經濟穩健向上；至於台灣部分，受訪專家雖對當前台灣整體經濟現況看法「持平」，但對未來6個月後的預期是呈現「轉好」，分數高於上季。

德國Ifo報告指出，受訪專家預期台灣未來6個月後呈現「轉好」，主因是看「壞」比例減少，資本支出也續呈「轉好」；民間消費則由上季的「轉壞」回升至「轉好」，專家也同時預期我國進、出口皆可望轉好，美元相對新臺幣升值，長、短期利率將調升，值得注意的是，股價水準可能下跌。

國發會經濟發展處處長吳明蕙指出，內需增溫，主計總處上修台灣今年經濟成長率至2.42％，不僅與Ifo受訪專家看法相當，近來包括星展、瑞銀等外商銀行，也分別上調台灣今年經濟成長率至2.8％與3％，顯示預測機構也看好台灣今年經濟表現。主計長朱澤民則認為，台灣今年景氣已踏穩腳步，未來可樂觀期待。

Ifo最新發布的全球經濟氣候指標從上季17.1點上升至26點，不僅連續第5季為正值，也是自2007年第4季以來的最高水準；其中，受訪專家對當前經濟現況、6個月後經濟預期的評價均較上季更為樂觀。

(中國時報)