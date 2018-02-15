上半年量多價穩 購屋好時機

2018年02月15日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

景氣回溫，房市持穩，業界人士推估過去幾年建案遞延推出下，今年全台總推案量上看1兆，海悅總經理王俊傑指出，狗年房市稱不上大好，但較過去幾年表現可謂持穩，特別是企業獲利增加，不少民眾加薪，提升購屋自住意願，另強震過後，住宅舊換新的需求也趨於明顯，上半年眾案競出，是不錯的選屋時機。

受買氣穩定影響，預售屋推案意外踴躍，根據住展雜誌統計，1月衝出逾400億的量體，尤以大台北地區案量最多，單一案量達10億以上的指標案為松山「華固敦品」、萬華「岳泰豐鼎」、內湖「遠雄常御」與「碧湖天」、板橋「鉅陞河藍灣」和「雙江翠—新月天地」、五股「大河琉御」、中壢「明日朗朗」、桃園「定泰經國翫」等案。

原本預估2018年全年推案量達9000億的鄉林集團董事長、商總理事長賴正鎰表示，近1個月看屋民眾明顯回來了，且砍價已不再那麼殘忍。建商推案信心逐步提升，前2年未推建案可望延至今年推出，全台推案量上修，可望突破1兆大關，為避免選舉干擾，多數建商在上半年應會大舉推案搶市。

「花蓮強震後，真的感受到民眾換新屋的需求提升了！」永慶房產集團總經理葉凌棋指出，目前各國主要研究機構，普遍看好今年景氣呈溫和成長下，預期國內房價也進入平緩修正期，有自住需求的民眾，可以進場認真選購。他並發覺，強震後，民眾選購新屋需求增溫，中古屋部分，在強震後也是認真檢視屋況的時點，由於921地震後，政府修正建築相關法規，提高建物耐震系數，民眾若想購買中古屋，可多看921後取得建照的個案。

住商不動產企研室主任徐佳馨預期，今年全年買賣移轉棟數將較去年成長，可望突破27萬棟，交易高峰應會落在3至5月間。

(中國時報)