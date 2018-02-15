金價穩中透堅 上看1400美元

2018年02月15日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

狗年金價將呈穩中透堅走勢！台銀貴金屬部主管指出，受惠供給緊縮逐漸明朗、地緣政治，以及金融市場避險需求交相作用，將慢慢墊高金價底部，就今年全年分析，下檔支撐價約每盎司1200美元，上看1350至1400美元。

高盛日前報告上修金價展望，估計3個月內金價將升至每盎司1350美元、6個月內金價將升至1375美元、1年後升至1450美元；而高盛先前的黃金3個月、6個月、1年目標價分別是1225、1200、1225美元。

元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，2月是黃金需求旺季，主要買盤是來自大陸，在大陸買盤強勁支撐下，根據過去20年的長期統計，1～2月金價回檔空間有限，但也不致於大漲，因日前金價強勁上升已提前反應通膨升溫及美元走入空頭預期。3～6月則是金價傳統淡季，屆時已經在高檔的黃金將會面臨較大回檔壓力，但若金價能順勢回調，將可為下半年實質利率走低環境創造布局時機。

潘昶安指出，根據各大投行的預測，聯準會今年升息次數仍以3～4次為主流，且總體經濟環境亦無法支撐聯準會過度升息，若薪資成長帶動通膨加速升溫，反而有利於金價走高。不過還是要提醒投資人，短線市場反應的是升息預期，金價亦處於區間上緣位置，故短線不宜過度樂觀。

台銀主管指出，若是為了金融性的投資資金分散風險，如黃金存摺適合風險程受度低者，風險承受度高的就可考慮黃金基金、黃金期貨選擇權等投資商品。

(中國時報)