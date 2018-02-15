春節瘋出國 小年夜桃機擠爆

2018年02月15日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

選擇出國過年的民眾越來越多，今年農曆年假6天雖然不算太長，但不少人提前1、2天出發，仍把桃園機場塞爆了！桃園機場公司副總經理李建國表示，除夕前兩天，包括昨天小年夜，出入境人數都突破13萬人。預計高峰是在明天大年初一（16日）和大年初五（20日），單日應該都會超過14萬人。

初一、初五 會是高峰期

李建國說，昨天出境人數約6.2萬人，尖峰時段是上午6點到10點、中午12點到下午3點，其中7點到10點有1.6萬人出關，人潮最洶湧。入境人數約6.3萬，可見回國過年的人還是不少，光是晚上8點到11點就湧入1.4萬人，整座機場人來人往，從早到晚忙個不停。

為了避開人潮，不少民眾提前在除夕前一天的小年夜就整裝出國，但人數實在太多了，且大都攜家帶眷、行李大包小包，桃園機場從航空公司櫃台到餐廳幾乎都被塞到爆。據估計，尖峰時段排隊等候通關就要花上1小時，難免有人感到不耐煩。為了加快速度，桃機公司建議民眾申辦自動通關，多利用自助報到系統來節省時間。

日韓陸港澳 都是熱門地

此外，由於今年春節假期只有6天，日期比較短，出國的旅客大都選擇鄰近的日、韓或大陸、港澳、東南亞各國。也有人因家中有人在大陸經商或工作，乾脆舉家飛往對岸團圓。而除夕圍爐吃年夜飯畢竟是傳統習俗，家裡若有長輩會特別重視。因此李建國估計，明天大年初一會是另一波出境高峰，到了大年初五（20日）則是入境者居多，因為農曆年假結束，出遊的民眾都要回來準備上班了。

(中國時報)