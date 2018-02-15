國道1號彰化至埔鹽系統 從早塞到晚

2018年02月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 陳世宗 ／台北報導 ／台北報導

6天春節假期開始，不少民眾昨請假提前返鄉，國道1號湖口至新竹路段，從上午10時過後便開始塞車，甚至出現「紫爆」，車速僅剩10餘公里，至晚間7時左右才漸疏緩。交通部高公局預估，今日車流以南下為主，其中國1南下彰化系統至埔鹽系統，恐從早塞到晚。

行政院長賴清德昨在交通部長賀陳旦陪同下，視察高公局行控中心、松山機場與台北車站疏運情形。賴清德聽完簡報後，呼籲駕駛若路程少於20公里就不要上國道，或提前掌握路況資訊，初一、初二上午南下最塞，初三、初四下午則換成北上最塞，配合避開這些時間點，國人上國道會比較順暢。

高公局局長趙興華說，台61線西濱快速道路新竹路段，湖口一直到新竹市8公里，走台1線的速度可以比走國1還快，短途車輛不要上國道，反而更省時。

昨日假期開始的前一天，湖口至新竹路段已出現車速10餘公里的情況，且一路塞到晚間7時左右才緩解，高公局交管組長卓明君指出，該路段有上坡、下坡，每個駕駛對速度的掌握不一，容易造成回堵，又碰上短途旅次與上下班車流，因此特別容易塞車。

除湖口至新竹路段外，昨日下午國1南下彰化系統至埔鹽系統、國3茄冬到新竹系統都出現塞車，也在晚間7時左右漸緩，整體來說還算順暢。高公局分析，國3大多鄰近風景區，車次以旅遊較多，昨出現的是提早返鄉潮，大多會利用國1。

1號大雅交流道銜接中清路及環中路，鄰近台74線快速道路，肩負台中市南來北往重要樞紐，因車流量大，常造成平面道路回堵；台中市政府新增大雅交流道南向車道，14日下午4時通車，預期整體路口紓解效率將提升24％，下大雅交流道車輛就可直通中清路，省時又環保。

卓明君表示，除夕的國道路況，國1湖口至新竹預計從上午7時塞到下午3時，彰化系統至埔鹽系統從上午9時塞到晚間6時；國3鶯歌系統至關西從上午8時塞到中午，烏日至霧峰下午也會塞車。他說，交通部在網站、App上都有公布路況資訊，建議民眾多加利用，提前安排出門時段與路線。

(中國時報)