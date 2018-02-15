高鐵台鐵搶搶滾 客運苦嘆少2成

2018年02月15日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

春節假期返鄉疏運，高鐵公司是從前天（13日）開始直到21日、一連9天。高鐵公關經理王平宇表示，首日就疏運了19.4萬人、昨天搭車返鄉的人更多，到了傍晚還加開2班次南下全自由座列車來應急；整個高鐵台北站全天人潮洶湧，乘客從四面八方湧入，可說是萬頭鑽動，擠得水洩不通。

王平宇說，今天雖已是除夕，不僅南下列車班班滿座，甚至晚上還是處於熱銷狀態，如果與去年相比，返鄉過節的人潮並未消退。而今年農曆年假較短，預估初三（18日）、初四就會有人準備北上，屆時會是另一波疏運高峰。

台鐵局運務處營業科長王文謙表示，春節疏運台鐵的重心放在東部，西部主要由高鐵負責。為了讓花蓮、台東旅客順利返鄉過年，今年還加賣站票；而從小年夜疏運狀況來看，東部旅客返鄉的意願並未受到日前花蓮強震的影響，站票都能賣光，大致上鐵路疏運狀況和往年差不多。

王文謙估計，平常台鐵的日營運量約60萬人次，昨天和除夕約可提升到70萬人次，以長途返鄉客為主。像昨天台北車站由於和高鐵站共構，兩邊旅客匯聚，簡直是人山人海。不過真正的高峰將出現在初二、初三，由於天氣良好，預估總運量可達到80萬人次，比平常增加3成以上，主要是搭載短程出遊的旅客。

高鐵、台鐵搶搶滾，國道客運業者卻苦哈哈！國光客運副董事長王應傑表示，今年板橋站與台北的兩個轉運站從下午2、3點起旅客就逐漸減少，估計營業額比往年衰退2成，其他同業也差不多是這樣。有業者推測可能是民眾擔心國道塞車，都先搶高鐵、台鐵票；且假期只有6天，買不到雙鐵票乾脆留在家裡過年。

(中國時報)