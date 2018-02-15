北市長選戰 親英系民調拋風向球！綠8成支持者 主張和柯P分手

台北市長柯文哲民調仍是遙遙領先。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨親英系的台灣世代智庫昨天公布台北市長民調，近8成民進黨支持者主張與柯文哲分手，自提參選人。若不分政黨認同屬性，在民進黨提名姚文智、國民黨提名丁守中與現任台北市長柯文哲形成三足鼎立時，姚文智支持度16.1％、丁守中26.6％，而柯文哲支持度最高，得到44.2％。

智庫各有來頭 民調藏玄機
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柯車拚藍綠 44％領先

今年底即將舉行台北市長選舉，民進黨內是否提名或要禮讓柯文哲，至今尚未明朗，民進黨現有姚文智及前副總統呂秀蓮爭取提名，依台灣世代智庫民調顯示，民進黨支持者有66.5％支持黨提名姚文智，姚文智的支持度及綠營要求自提人選78.8％，兩者的比率都來到新高。

台灣世代智庫指出，民進黨支持者對柯文哲支持度一路下降，已降至約3成，顯示這1個月來，民進黨與柯文哲台灣價值差異的效應已逐漸發酵並產生「位移」，民進黨基層對與柯文哲分道揚鑣的想法漸成共識。

若不分政黨認同屬性，69％認為民進黨與柯文哲的價值理念不同；若是民進黨支持者，高達76.9％認為民進黨與柯文哲的價值理念不同。

綠營自提 支持度新高

民調顯示，不分政黨認同屬性，36.7％支持提名姚文智，19.4％支持提名呂秀蓮。智庫認為，過去媒體民調中，姚文智的支持度約在10％，但此份民調中，姚文智為16.1％，丁守中則相對穩定，顯示隨著姚、呂宣布參選及蔡英文總統日前「偏心姚文智」等說法，選情已逐漸產生變化。

智庫分析，柯文哲目前仍暫領先，但民進黨基層逐漸回歸、轉向，速度若加快，未來民進黨、國民黨、柯文哲三足鼎立的局面極可能成形，競爭將會加劇。

智庫認為，結果顯示姚文智去年12月中宣布參選後，已爭取到過半民進黨支持者歸隊，逆勢上揚，但仍有待繼續努力，爭取更多民進黨選民支持。

本次調查由台灣世代智庫主辦，委託全國公信力民調公司執行，調查日期為2018年2月8日至9日，總計成功訪問1076位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過正負3％。

(中國時報)

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