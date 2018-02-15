智庫各有來頭 民調藏玄機

2018年02月15日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

2018地方大選逼近，選情逐漸加溫，各政黨、組織、智庫紛紛推出五花八門的民調，讓人看得目不暇給。其實，細究各民調的問卷設計、採樣方式及發布單位背景，不難發現民調都是在為政策或政治人物造勢與辯護，並不盡然呈現「真實的民意」。

被視為蔡英文嫡系組織的台灣世代智庫，創辦人立委陳明文是各界公認的「英派」掌門人，智庫前任執行長洪耀南則是民進黨祕書長洪耀福胞弟，該智庫發布的民調，對政府滿意度都很高。

蔡政府執政以來所面臨的諸多重大爭議，台灣世代智庫力挺到底，幾乎可以說是小英的禁衛軍。例如，公教年改法案三讀通過後，62.8％對年改結果滿意，68.1％肯定年改對台灣未來有正面影響；61％贊成政府推動前瞻計畫；對於追討不當黨產，64.7％認為有利台灣發展。

凱達格蘭基金會旗下的新台灣國策智庫則是獨派色彩明顯，創辦人是獨派大老辜寬敏，董事長則為立委高志鵬，前總統陳水扁之子陳致中擔任執行長。新台灣國策智庫1月才發布民調，有51.1％對蔡英文就任至今的表現不滿意，只有3成滿意，且有近4成4民眾認為蔡英文不會連任。

另一方面，根據該份民調，對行政院長賴清德的施政滿意度有44％滿意，高於蔡英文的3成。這份民調結果恰恰呼籲辜寬敏曾公開表示，「總統蔡英文應該做一屆就好，2020讓行政院長賴清德出馬選總統。」

台灣民意基金會由前立委簡錫堦等社運、學術與宗教界領袖創設，幾乎每月發布蔡英文執政民調，董事長游盈隆屢屢形容蔡英文聲望「雪崩」，是綠營內另一股對小英不假辭色的勢力。

(中國時報)