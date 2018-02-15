國民黨初選 張顯耀也要參戰

2018年02月15日 04:10 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

年底台北市長選戰，國民黨派誰出征仍是未定之數，如今又傳出前陸委會副主委張顯耀擬在年初五（20日）宣布投入北市長初選，在黨內投下震撼彈。張顯耀昨受訪時並未正面回應，僅表示他確實受到很多長輩、朋友勸進，等到農曆過年後情勢就會明朗，「我在認真考慮」。

國民黨目前表態參選者，包括前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，但鄭麗文因母親跌倒，在本月6日宣布停止選舉行程。黨中央提名協調小組成員、副主席郝龍斌日前曾透露，保守估計仍有3人可望參選，張屆時是否宣布參選，引發關注。

張顯耀嫻熟兩岸業務，但在2014年涉入共諜案疑雲，時任陸委會主委王郁琦指張，「工作有疑點，必須調離現職，接受調查」，調查局也以外患罪、洩露國防以外機密罪等罪嫌法辦，最後台北地檢署以罪證不足，對張予以不起訴處分。

對於是否參選，張顯耀昨強調，參選台北市長對他而言是很重要的事，會再向重要人士請益，等到農曆年後就知道答案。

除了張顯耀之外，郝市府時期的副市長、醫界出身的邱文祥，也傳出評估參選北市長。邱與現任市長柯文哲背景相同，且都為無黨籍，是否正式表態參選，會不會與藍營協調推出一組參選人，可望在農曆年後揭曉。

黨務人士指出，台北市民對於張顯耀、邱文祥可能較不熟悉，兩人都還有努力的空間，但畢竟是攸關首都之戰，樂見炒熱黨內提名氣氛。

國民黨組發會主委李哲華說，黨中央提名協調小組已經規畫，北市長選舉提名將採行公平、公正、公開的初選機制。台北市黨部預計農曆年後，將初選相關期程提報給黨中央。

(中國時報)