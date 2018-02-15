民進黨黑馬 鄭麗君牛棚熱身

2018年02月15日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選戰綠營內部要求自提人選聲浪越來越高，鄭麗君、徐國勇、顧立雄成了熱門人選。黨內更認為鄭麗君的政治之路，是「最接近蔡英文（上圖左）的女性」，鄭若想要更上層樓，參選首都市長是必經之路。（本報資料照片）

民進黨在台北市長選舉還有黑馬人選？據了解，民進黨選對會成員手上是有「一些名單」，但尚未拿到會議上正式討論，據了解，目前看好的黑馬是文化部長鄭麗君，但也有黨內人士透露，這匹黑馬可能是行政院發言人徐國勇或金管會主委顧立雄。

民進黨英系立委陳明文創立的台灣世代智庫昨天恰巧公布1份民調，又有名嘴爆料，選對會成員透露，民進黨對台北市長人選，手中握有「黑馬」，並非呂秀蓮，也不是姚文智，且沒擔任過縣市長；據判斷昨天這份民調，民進黨「警告」柯文哲的意味濃厚。

民進黨立委張宏陸說，「不知道黑馬的消息從哪來的」，他上上禮拜曾和選對會召集人碰面，大家都很擔心台北市的選情，所以有討論到相關問題，但完全沒有聽說「黑馬」是誰。

張宏陸說，如果沒擔任過縣市首長，只剩部會首長有可能，但除非內閣變動，否則可能性也不高。不過，這次名嘴爆料的人選條件中，特別指明「沒擔任過縣市首長」，因此之前曾被傳的鄭麗君，被指是最有可能的對象。

民進黨立委、新系要角蔡其昌曾指出，「期盼黨中央能在明年大選，考慮鄭麗君」；當時也有多位新系的北市議員證實，黨內有人在勸進鄭麗君，並認為鄭若真的參選，會比姚文智有新鮮感和爆發力。

雖然鄭麗君先前一再表示，「沒考慮過，且執著眼前工作」，但黨內人士認為，鄭麗君的政治之路，是黨內「最接近蔡英文的女性」，鄭麗君若想要更上層樓，參選首都市長是必經之路，若最後是鄭麗君，一點也不意外。

對於「黑馬」傳聞，某民進黨選對會成員表示，一開始就有一些名單在討論中，但並未拿到選對會議上正式討論，選對會年前開會焦點是四個初選區，要等到四個初選縣市、徵召區提名完成後，才會討論台北市。

不過，有黨內人士透露，這匹黑馬很可能是徐國勇，不僅總統府資政吳澧培曾公開說他是好人選，黨內也認為他是一名猛將，行政經歷豐富，口條清晰，當行政院發言人又做得很稱職，曝光率也高。更重要的是，徐國勇不需要「小英偏心」，他就在小英心裡。

另有北市議員表示，基層有聲浪想拱顧立雄參選，認為他形象專業，做事扎扎實實，不譁眾取寵，不論執行力、貫徹力都很強，不會在口水戰中被淹沒。況且顧立雄敢去挑戰別人不願意做的事，「推他下火坑，他就敢下火坑」，與他共事過的人都誇他帶人有帶心，跟柯文哲形成強烈對比。

(中國時報)