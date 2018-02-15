管他什麼馬 柯P老神在在

2018年02月15日 04:10 中國時報 楊孟立 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長選戰愈來愈熱，包括前副總統呂秀蓮、立委姚文智都有意代表民進黨參選，不過，媒體人周玉蔻爆料，民進黨擬推派另匹「黑馬」，台北市長柯文哲14日受訪說，他也知道有這個人，但絕口不提是誰；姚文智表示，不管黑馬白馬，歡迎黨內菁英為黨做牛做馬。

周玉蔻日前在節目表示，據民進黨選對會核心人士透露，黨內若要在北市自推人選，呂秀蓮和姚文智爆發力不足，屬意另匹黑馬，就算選輸，也能帶動議員選情。至於黑馬是誰？她僅透露，這個人「沒當過縣市首長」。

柯文哲昨天聽聞訊息後，並未感意外，直呼「我都知道啦」，民進黨有在評估；但被問及這匹黑馬是誰？他故弄玄虛稱，「為什麼要告訴你」，反正不管黑馬、白馬，什麼馬都有。

姚文智表示，他沒聽說任何黑馬，不久前才跟蔡英文總統碰過面，也沒聽總統提到其他人選。他說，民進黨內應該要建立一個接近初選的機制，重新衡量民進黨在台北市提名人選，只要能團結一致，在三足鼎立的情況下，是有機會能取得勝選。

姚文智說，這樣接近初選的機制有可能是民調，「我如果獲勝，希望他們能支持我，如果輸了，會百分之百支持同志。」

姚文智再次呼籲，歡迎民進黨內菁英一起加入這場北市長選舉，為黨做牛做馬，在首都共同打拚、不要怯戰，民進黨會取得暌違已久的勝利。

民進黨北市黨部主委黃承國則說，這傳聞不知怎麼來的，選對會目前還沒討論到北市長人選，純粹是外界揣測。

(中國時報)