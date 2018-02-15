教部惡意卡管 台大不再沉默

2018年02月15日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

日前由台大教授發起的堅守大學自主連署，吸引超過逾4000人參加，教育部聲稱9日已回覆，但台大教授反映仍未收到來函，由於教育部遲不發布台大校長聘書，台大師生21日將在凱道集結，向總統府與教育部陳情，而台大也將在22日舉行新春團拜，前校長楊泮池、李嗣涔、陳維昭、孫震等人皆受邀出席，也將對外發聲。

連發7公文 就是不給聘書

台大校長遴選風波未平，教育部已發出連7封公文給台大，不斷要求台大說明論文抄襲爭議，並回應台灣大哥大獨董問題。教育部表示，針對台大校長遴選爭議，台大已在網站公告遴選委員會第5次會議紀錄，針對管任台灣大哥大獨董，未實質說明議決方式及結果，會在理解上造成不確定的困擾。

教育部人事處處長陳焜元指出，針對遴選結果及資訊揭露爭議，期望台大或遴委會能一次講清楚，而基於獨立自主原則，每名遴選委員有表達意見的空間，但論及校長資格，不能僅以「並無疑義」來回覆，需告知討論過程是「共識決」還是「多數決」，即「答覆的東西愈清楚愈好」。

針對教育部迄今未發布管中閔的校長資格，校內外人士日前發動連署，教育部昨日表示，已於9日回函，負責台灣大學自主行動聯盟籌備會的台大獸醫系教授周崇熙則說，尚未收到回覆，強調教育部要我們怎麼樣，台大都配合，真的不知道要配合到什麼程度，校長聘任才會下來，現在我們只希望教育部不要再拖了，乾脆一點，趕快給一個結果。

校方無奈 要求快給答案

周崇熙表示，台灣大學自主行動聯盟籌備會在昨（14）日傍晚開會，討論內容為21日的陳情活動，「我們想要向小英學姐溫情喊話，請她能給母校一個校長」，而台大將在22日舉行新春團拜，包含楊泮池、李嗣涔、陳維昭及孫震在內，多名前校長都會出席，屆時也將針對本次校長遴選案，共同公開發表談話。

台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春說，對於校長遴選結果，校內有不同的看法是合理的，而各界對於台大校長充滿期待，並以高道德標準來檢視，也沒有問題，可是沒必要帶著懷疑的眼光去看管教授，而台大近年所面臨的困難很多，經費捉襟見肘，此時更需要一個校長，來領導校務。

(中國時報)