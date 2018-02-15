教部惡意卡管 台大不再沉默

教育部一再要求台大說明管中閔（上圖）校長任用過程，激起台大校友憤怒。下圖為數位前校長包括孫震（左一）、楊泮池（左二）、陳維昭（右二）及李嗣涔（右一），22日出席學校活動時都表明將為此發聲。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

日前由台大教授發起的堅守大學自主連署，吸引超過逾4000人參加，教育部聲稱9日已回覆，但台大教授反映仍未收到來函，由於教育部遲不發布台大校長聘書，台大師生21日將在凱道集結，向總統府與教育部陳情，而台大也將在22日舉行新春團拜，前校長楊泮池、李嗣涔、陳維昭、孫震等人皆受邀出席，也將對外發聲。

連發7公文 就是不給聘書

台大校長遴選風波未平，教育部已發出連7封公文給台大，不斷要求台大說明論文抄襲爭議，並回應台灣大哥大獨董問題。教育部表示，針對台大校長遴選爭議，台大已在網站公告遴選委員會第5次會議紀錄，針對管任台灣大哥大獨董，未實質說明議決方式及結果，會在理解上造成不確定的困擾。

教育部人事處處長陳焜元指出，針對遴選結果及資訊揭露爭議，期望台大或遴委會能一次講清楚，而基於獨立自主原則，每名遴選委員有表達意見的空間，但論及校長資格，不能僅以「並無疑義」來回覆，需告知討論過程是「共識決」還是「多數決」，即「答覆的東西愈清楚愈好」。

針對教育部迄今未發布管中閔的校長資格，校內外人士日前發動連署，教育部昨日表示，已於9日回函，負責台灣大學自主行動聯盟籌備會的台大獸醫系教授周崇熙則說，尚未收到回覆，強調教育部要我們怎麼樣，台大都配合，真的不知道要配合到什麼程度，校長聘任才會下來，現在我們只希望教育部不要再拖了，乾脆一點，趕快給一個結果。

校方無奈 要求快給答案

周崇熙表示，台灣大學自主行動聯盟籌備會在昨（14）日傍晚開會，討論內容為21日的陳情活動，「我們想要向小英學姐溫情喊話，請她能給母校一個校長」，而台大將在22日舉行新春團拜，包含楊泮池、李嗣涔、陳維昭及孫震在內，多名前校長都會出席，屆時也將針對本次校長遴選案，共同公開發表談話。

台大流行病與預防醫學研究所教授金傳春說，對於校長遴選結果，校內有不同的看法是合理的，而各界對於台大校長充滿期待，並以高道德標準來檢視，也沒有問題，可是沒必要帶著懷疑的眼光去看管教授，而台大近年所面臨的困難很多，經費捉襟見肘，此時更需要一個校長，來領導校務。

(中國時報)

管他什麼馬 柯P老神在在 教部惡意卡管 台大不再沉默》新…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。