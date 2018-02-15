教部惡意卡管 台大不再沉默》新聞透視－處心積慮 擺明「拔管」

2018年02月15日 04:10 中國時報 李侑珊

台大校長遴選風波難平息，管中閔雖在1月5日獲選校長，但受政治壓力，教育部一個月內發出7份公文給台大，作法罕見創下紀錄，有史以來校長遴選公文延遲最久，處心積慮阻擾管中閔上任，「卡管」變「拔管」。

台大遴選委員會選出管中閔任新校長，至今40天，但教育部卻遲不核准校長資格，並不斷發公文要台大解釋，從管被爆曾任台灣大獨董，管的論文、學術倫理，再到遴選委員會議紀錄等，每一道公文都是配合反對派媒體與民意走，頑固要求台大說明回覆，而這些議題有些甚至已確認烏龍爆料，如管抄襲論文案，但教育部還是發公文要台大說明，教育部做法簡直匪夷所思。

更甚者，以管中閔曾任台灣大獨董議題為例，不僅台大校長遴選相關辦法未規定候選人不能曾任獨董，且校長候選人因被推舉人，更沒有被要求填寫相關職務要求，但教育部還兩度發函要求台大提說明，第一次是媒體爆料後，第二次以監院詢問為由，再次要求說明。教育部如此反覆訊問，不是折騰是甚麼？

趕在國立校長就任前，台大校長遴選委員會1月31日加開會議，確認管的台大校長資格毫無疑義，但這麼明確的會議結果，教育部還是連續再發出三道「金牌」，要求台大對學術倫理案實質審查、轉監院調查台大校長遴選爭議一案，甚至前（13）日還發出要求台大針對第五次（1月31日召開）遴選委員會紀錄詳加說明。

會議紀錄都已說明清楚，教育部追根究底竟只是為一「共識決」、「多數決」還是其他方式？教育部如此咄咄逼人，若說沒其他考量，誰信？「拔管」態勢明顯，完全偏離學術自由的教育宗旨，身為全國教育最高主管單位，卻做出如此乖張行徑，實在相當諷刺。

(中國時報)