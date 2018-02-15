新竹縣市－拉林智堅同台 衝高縣長勝率

民進黨發言人鄭朝方（左），日前找高人氣的新竹市長林智堅（中）同台，參選新竹縣長態勢明朗。（陳育賢攝）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導

民進黨新竹縣長人選除行政院發言人徐國勇外，黨發言人鄭朝方也動作頻頻，日前他更找上高人氣的新竹市長林智堅同台；地方分析，竹縣市關係緊密，林智堅政治旋風若能吹到縣區，互相幫襯合演雙城奇謀，將對藍營形成極大壓力。

國民黨新竹縣長人選喬不攏，民進黨卻越趨明朗，雖然徐國勇動作頻頻，1月底還隨賴清德到竹縣新埔鎮視察，但因蔡總統大年初二將到鄭朝方老家竹東鎮拜廟，被地方人士解讀為挺鄭。地方分析，徐國勇已高升政委，前縣長鄭永金之子鄭朝方出線機會大增。

往年春節總統都到新埔鎮義民廟發紅包，今年改往竹東惠昌宮，不無暗挺鄭朝方的意味。儘管有人認為，行程改變單純只是維安警戒考量，無需泛政治，但到鄭家大本營發紅包，很難不讓外界多做聯想。

若綠營派鄭朝方出征，能否拿下藍營長期稱霸的新竹縣，最終要視藍營派出人馬而定，由於民國黨主席徐欣瑩虎視眈眈，3黨角力、互相牽制，鹿死誰手仍是未知數。

看準「少年市長」林智堅的高人氣，兼任民進黨客家部主任的鄭朝方，日前舉辦「尋味‧台三線‧新竹─客家便當返鄉記者會」時，沒有選擇家鄉新竹縣，反而跑到新竹市，就是想藉林智堅拉抬自己的人氣，塑造年輕世代的新形象，也為將來縣市聯合競選埋下伏筆。

鄭朝方當時被問到是否會代表民進黨出征，他回答：「責無旁貸，勇往直前。」由於林智堅施政滿意度節節上升，已成為綠營領頭羊，其年輕形象深受肯定，如何將林智堅的魅力化為自己的助力，將是鄭朝方能否突破的關鍵。

(中國時報)

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