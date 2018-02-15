嘉義縣市－縣長寶座囊中物 助陣涂醒哲

2018年02月15日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉義報導 ／嘉義報導

年底縣市長選戰，民進黨目前在嘉義縣、市選情呈兩樣情，嘉義縣初選「頭過身就過」，隔鄰的嘉義市長涂醒哲連任之路，遭國民黨強力挑戰，但國民黨內憂難解，加上綠營在嘉義縣氣勢連動，藍營想力拚嘉市綠地變藍天，難度很高。

嘉義縣、市就地緣及發展看，有不可分割的關係，1982年縣、市分治，但仍屬同一生活圈，嘉義縣民在嘉義市就業、逛街購物；同樣，不少嘉義市民在嘉縣上班、假日到嘉縣休憩踏青，甚至搭火車上嘉縣最有名的觀光景點阿里山，都得到嘉義市的北門站搭森鐵，縣市關係緊密由此可見。

嘉義縣長張花冠年底將交棒，民進黨因縣長黨內初選，形成張花冠與立委陳明文兩股勢力競合，張花冠屬意縣議長張明達接班，張明達本身長期經營議會民意代表系統，廣結藍綠人脈，基層實力雄厚，又有縣府行政資源奧援；陳明文支持的前農委會副主委翁章梁是學運出身，有縣府、農委會行政經驗及資歷，又有陳明文及蔡易餘兩立委力挺，擅長政見訴求操作。

雖然張明達、翁章梁初選打得難分難解，讓綠營在嘉縣看似分裂，不過，依民進黨傳統，就算黨內初選殺到血流成河，待初選結果出爐，基層就會歸隊，重新整軍出發。綠營挾此一氣勢，不僅嘉義縣長寶座勝券在握，甚至還能義助選情低迷的涂醒哲，讓涂在國民黨分裂亂局中，多一層不被翻盤的保障。

涂醒哲因政績及人和問題，綠營支持者對其選情無法樂觀以對，國民黨則有前市長黃敏惠回鍋、議長蕭淑麗退黨參選的內亂，讓涂醒哲有機會坐收漁利。

涂醒哲日前出席嘉義縣2018台灣燈會活動，主動向民眾喊話「來嘉義看3花，花冠畫展、太保花海、燈會花燈」，一席話逗得張花冠哈哈大笑，顯然，涂醒哲也想藉綠營在嘉縣勝選在望的順風車，為自己選情加分。

(中國時報)