市長初選 陳子敬屬意協調產生

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中國時報
／台南報導

2018台南市長選舉綠熱藍冷，眼看民進黨初選強強滾，國民黨初選辦法尚未出爐，基層焦慮不已。12位國民黨籍台南市議員14日建議，黨內參選人與無黨籍友軍應進行一次性全民調，等於將無黨籍陳子敬納入黨內初選民調系統，兩位國民黨初選參選人高思博、黃秀霜各持正、反意見；陳子敬表示，尊重國民黨好意，但他個人屬意協調產生人選。

國民黨主席吳敦義10日在台南表示，針對台南市長黨內初選，可採國民黨參選人與無黨籍友軍一次性全民調，民調高者勝出，或由國民黨內參選人先民調，優勝者再與無黨籍友軍再次民調。

國民黨台南市議員共15人，昨有14位議員開會，12位議員同意以一次性民調作為初選辦法，並將決議結果發文給黨中央作為建議參考，此建議等於將有意參選的無黨籍陳子敬納入國民黨一次性全民調。

陳子敬表示，對國民黨籍議員同意將他納全民調毫無所悉，「謝謝他們的肯定」，但他強調，初衷是尋求在野聯盟支持，尊重國民黨好意，他個人屬意透過協調方式產生人選，但也不排除與藍營參選人作民調，不管循任何形式，他都代表「在野」征戰。

呼聲極高的前立委高思博說，黨要趕快協商推出人選機制，也認同應將陳子敬納入，並建請黨中央盡速邀請共商，以勝選為最優先目標，且要一次性解決問題，避免不同人馬互相傾軋，畢竟3月14日民進黨提名人選出爐，藍軍遲未定案，既不利選局，對巿議員選舉的開展也不利。

高思博說，機制上可將彈性協調、意見反映、全民調皆納入考慮，力求3月底前，完成泛藍代表提名或推薦。

黃秀霜則表示，近來接獲許多民眾反映，陳子敬非國民黨人，為何能參加黨內初選？她歡迎陳子敬加入國民黨，一起參加黨內初選，選出最優秀的參選人並全力支持，才能打贏年底選戰。

(中國時報)

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