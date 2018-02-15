震災撤離戶 安排住飯店圍爐

2018年02月15日 04:10 中國時報 張祈 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮中華國小收容所昨日關閉，居民、公所人員及志工一同收拾打掃。（張祈攝）

0206花蓮大地震在花蓮造成3棟民宅倒塌、傾斜，近200戶、500多名居民頓時無家可歸，包括周邊因安全有疑慮的撤離戶，震災期間暫時安置在2處收容所，現農曆年將屆，花蓮縣政府啟動第2階段短期安置計畫，除提供慰問金，也安排民眾至市區飯店住宿，讓大家安心過新年。

第2階段安置啟動

震災期間，縣府在小巨蛋、中華國小收容總計800名災民，包括直接受災戶、震災撤離戶及受驚戶，兩處收容所開放至14日。其中，住家倒塌的受災戶有吾居吾宿、白金雙星、雲門翠堤，由民眾自行運用慰問金支應住宿費，而倒塌建物周遭警戒區的安全撤離戶總計47間、126人，則統一安置於福康飯店。

縣長傅崐萁指出，針對震災撤離戶、受災戶，縣府分別安排福康飯店、花蓮縣勞工育樂中心圍爐。

疑危樓住戶經鑑定安全無虞後即可返家，若鑑定為黃單、紅單民眾，也列為安全撤離戶，預計住到元宵節，心理受到創傷的民眾，目前則持續提供由心理輔導、慰問協助，回歸正常生活。

統帥飯店今將拆完

災區集中花蓮市中心，市長魏嘉賢天天走訪收容所，他感嘆說，家園可以重建，心理創傷需要更長時間治癒，1名白金雙星受災戶張姓女市民因受到過度驚嚇，寧可整天在外吹冷風，震災後也不願進入建築物，經心理師輔導才協助她入住飯店。

目前持續進行的4棟大樓拆除工作，統帥飯店預計15日完工；白金雙星、吾居吾宿、雲門翠堤大樓在春節假期24小時不停工，要在最短時間完成拆除工作，啟動重建計畫，盡快協助受災戶恢復正常生活。

小英致電力挺重建

花蓮縣政府各局處也同步啟動「一戶一專責」服務方式，1對1協助180戶受災戶辦理受災證明、身份證件、假牙、健保卡、慢性處方箋等資源，並連結免費乘車及代步腳踏車等服務，滿足災民生活所需，社會處則連結相關住宿資源，協助民眾返家或安置妥適處所。

總統府發言人林鶴明昨天指出，因為關心花蓮震災後的復原及民眾的安置照顧，蔡英文總統致電傅崐萁表示，中央會全力協助包括重建在內，災後復原的相關工作。總統也了解春節前受災民眾的安置情形、生活狀況，並且聽取縣府目前就後續災後重建等業務的初步規畫。

(中國時報)