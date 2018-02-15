小年夜驚驚 花蓮17分鐘連5震

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中國時報
／台北報導

昨天（14日）是小年夜，花蓮卻不太平靜！一天內又發生多起地震，包括昨日上午8點在1小時內連續5次地震。如再算精確一點，其實是從8點16分至8點32分的17分鐘內，接連發生5次地震。其中有2次達到芮氏規模4.0，最大震度為花蓮市、鹽寮3級，這5次地震都發生在壽豐、吉安鄉境內，其中3次是淺層地震。

氣象局地震測報中心表示，這些地震都是本月6日發生在花蓮近海規模6.0、震度7級強震的餘震。在觀察整體地震測報資料後可發現，目前餘震發生頻率已趨緩，規模、強度也都逐漸下降。不過氣象局仍提醒民眾，本月仍會有規模4以上的餘震發生。

若以震度而言，昨天下午1點54分發生在吉安鄉規模3.8的餘震，鹽寮的震度達到4級，反而高於上午那2次規模4的餘震。地震測報中心說，此因下午那次餘震只有6.9公里深，屬於淺層地震。而2次規模4.0的餘震深度分別為10.9公里、16公里，因此震度相對就比較小。

地震測報中心統計，至昨日下午6點為止，本月6日發生規模6.0、震度7級的主震後，9天以來餘震已有344次；再加上主震1次、前震95次，整個群震的次數多達440次。其中顯著有感餘震為41次、小區域地震303次，規模5以上的地震，在稍早的95次前震中有5次，主震後的344餘震中也有5次達到規模5。

(中國時報)

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