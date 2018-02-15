玩2天1999元 救花蓮觀光

花蓮太平洋燈會，每年吸引逾百萬人次參觀。 （花蓮觀光處提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

花蓮6.0強震讓花蓮陷入愁雲慘霧，原本熱門時段一票難求的台鐵車票，上周末也掀起退票潮。台灣觀光發展協會昨宣布，年後將推出2天1夜套裝行程，優惠價下殺1999元，目標民宿100團、飯店500團，把觀光人潮帶去花蓮。

台灣觀光發展協會秘書長田一修指出，邀請大家揪團遊花蓮，自2月起到7月推出優惠行程，不要讓花蓮孤單。

立榮航空昨也發起「UNI與您一起挺花蓮」活動，自2月21日起至6月底，凡買「立榮假期」太魯閣與清水斷崖一日遊產品只要1399元，內容包括立榮航空台北－花連早去晚回機票；另也包裝立榮假期2天1夜自由行產品只要1799元起。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪以災後高達8成甚至9成5退房率估算，觀光業損失至少80億。花縣旅館同業公會理事長陳義豐說，甚至考慮關店放年假，少虧為宜。

花蓮觀光業也集結自救，也推出限量雙人成行，每人不到2000元的價格含北花來回機票和五星級飯店或民宿住一晚。

「自己的觀光自己救！」花蓮業者發起「一人一宿愛花蓮」行動，由金軒閣旅行社整合花蓮翰品、花蓮美侖飯店等飯店民宿業者及立榮航空，從農曆年後2月21日到6月底，推出1800元起就能搭飛機來回台北花蓮、入住五星級飯店或民宿優惠。

(中國時報)

小年夜驚驚 花蓮17分鐘連5震 赴陸提防H7N4 勿碰禽吃生蛋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。