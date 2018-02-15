玩2天1999元 救花蓮觀光

2018年02月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

花蓮6.0強震讓花蓮陷入愁雲慘霧，原本熱門時段一票難求的台鐵車票，上周末也掀起退票潮。台灣觀光發展協會昨宣布，年後將推出2天1夜套裝行程，優惠價下殺1999元，目標民宿100團、飯店500團，把觀光人潮帶去花蓮。

台灣觀光發展協會秘書長田一修指出，邀請大家揪團遊花蓮，自2月起到7月推出優惠行程，不要讓花蓮孤單。

立榮航空昨也發起「UNI與您一起挺花蓮」活動，自2月21日起至6月底，凡買「立榮假期」太魯閣與清水斷崖一日遊產品只要1399元，內容包括立榮航空台北－花連早去晚回機票；另也包裝立榮假期2天1夜自由行產品只要1799元起。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長梁愛迪以災後高達8成甚至9成5退房率估算，觀光業損失至少80億。花縣旅館同業公會理事長陳義豐說，甚至考慮關店放年假，少虧為宜。

花蓮觀光業也集結自救，也推出限量雙人成行，每人不到2000元的價格含北花來回機票和五星級飯店或民宿住一晚。

「自己的觀光自己救！」花蓮業者發起「一人一宿愛花蓮」行動，由金軒閣旅行社整合花蓮翰品、花蓮美侖飯店等飯店民宿業者及立榮航空，從農曆年後2月21日到6月底，推出1800元起就能搭飛機來回台北花蓮、入住五星級飯店或民宿優惠。

(中國時報)