天災或人禍 檢傳訊20名關係人

2018年02月15日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，總計291人受傷、17人罹難，花蓮地檢署為釐清究竟是單純天災，抑或人禍造成傷亡慘重，先後傳訊建物興建與使用的關係人，截至14日已有逾20名關係人到場說明。另，花蓮縣政府也代表受災戶「代位求償」，向相關人聲請假扣押，確保未來民刑事判決定讞後，能還給受災戶一個公道。

為確認倒塌大樓是否有人為疏失，花蓮地檢署在震災發生後即組成專案小組，向花蓮縣政府調閱取得倒塌4棟樓房的建築執照、使用執照、變更登記及全部建築圖說，進行交叉比對，現場部分則配合花蓮縣政府拆除作業，同步進行蒐證工作。

此外，檢方為釐清相關關係人的法律責任，已先後傳訊建物興建及使用的各關係人，迄今已傳喚逾20名關係人前來說明，對建築物興建及使用情形仍持續約談釐清。

另外，檢警會同土木技師，自9日起隨拆除工程進入傾倒的大樓，針對初步工法適當性、用材合適性等進行評估，並將採樣證物送進實驗室進一步檢測。花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，採證將持續至年後。

縣長傅崐萁指出，縣政府已取得「受災戶」同意委託「代位求償」，並向法院聲請假扣押，由縣府要求花蓮地院對建築師、營造商及漂亮生活會館、花蓮阿官火鍋店負責人等假扣押，避免脫產並追究負責，確保災民權益。

(中國時報)