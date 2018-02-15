赴陸提防H7N4 勿碰禽吃生蛋

2018年02月15日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

大陸出現全球首例人類感染「禽流感H7N4」個案！衛福部昨晚接獲通知，大陸68歲的江蘇省常州市女性，上月因肺炎住院，經分析發現是感染H7N4，評估應為禽傳人，尚未出現人傳人的情形；衛福部疾管署提醒，民眾過年前往大陸，切勿接觸任何活禽、不生食任何禽鳥蛋類的食品。

陸女發病前接觸過禽鳥

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，H7N4這支禽流感病毒，因屬於低病原性、未出現過大規模禽類死亡，所以過去從未被偵測出來，這次是因有人發病，才首次經病毒序列分析發現，大陸方面評估，此次發病的個案，應確實是遭禽類傳染。

發病的68歲、住江蘇省常州市的女性，去年12月25日出現咳嗽、無力、肌肉痠痛等症狀，發病前曾接觸過活禽，並於上月1日因肺炎住院治療；她雖在同月22日痊癒出院，但透過病毒序列分析發現，感染的是禽流感H7N4，為全球首例，大陸就其密切接觸者進行追蹤，至今沒有其他病例、代表尚未有人傳人的情況出現，而我國對江蘇省的旅遊疫情，目前仍維持第二級「警示（Alert）」。

統計顯示，目前最容易造成禽傳人的禽流感為H7N9，2013年至今共出現6波一定規模的疫情，累計1567例病例，截至去年9月27日，共造成612人死亡，大陸本季入冬以來，也累計3例，當中有1人死亡。

莊人祥說，包括H7N9在內，目前全球有數種會禽傳人的禽流感病毒，我國也在2013年時，出現過全球首例感染H6N1禽流感的個案，但至今也僅1例；他強調，此次的H7N4個案，未來會朝容易傳染的H7N9、還是僅1例的H6N1發展，尚無定論，但該病毒尚未有抗病毒藥物，我國將持續密切監測、並分析其基因序列。

遵循「5要6不」防傳染

春節到來，不少國人會赴陸旅遊，莊人祥提醒，民眾務必遵循「5要6不」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；以及不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

(中國時報)