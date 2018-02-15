春節出遊小心 中南部空品差

除夕到初五6天，中南部都可能出現空汙紅色警示，民眾出遊要小心防護，環保署並呼籲祭拜少香少金。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

天氣好卻空品不佳是秋冬空汙季特色，寒流結束，各地晴朗溫暖，據環保署空氣品質預報，春節期間因氣象擴散條件差，今天除夕到初五（20日）這6天，除初一有微弱東北風吹散部分空汙，其餘5天中南部都可能出現紅色警示，民眾出遊要小心。環保署為減輕紅害，已請地方政府及中央部會強化應變措施。

環保署監資處長張順欽表示，13日就要求台電與其他公營事業、中央部會儘可能配合減排。並呼籲各固定汙染源於春節空品不佳期間配合批次作業，調整停機、製程降載、停止吹灰。也請民眾盡量搭乘大眾交通工具，減少車輛怠速時間。春節期間難免有祭拜、祈福，環保署持續宣導「1尊3少1目標」，即尊重宗教信仰、少香少金少炮，以及照顧民眾、信眾健康為目標。

春節期間空品預報為：15日除夕中南部擴散條件不佳，橘色提醒至紅色警示。北部、竹苗、金門、馬祖為普通等級，東半部良好。16日初一中南部擴散不佳，空品為橘警，北部、竹苗普通，東半部良好。

17日初二微弱東北風挾帶汙染物，北部、竹苗普通，沿海局部地區橘警。中南部擴散不佳，橘警至紅害，東半部良好。18日初三西半部擴散不佳，中南部為紅害至橘警。北部、竹苗普通，東半部良好。19日初四天氣穩定，中南部紅害至橘警；北部、竹苗普通，東半部良好。20日初五中南部紅害至橘警，北部、竹苗普通，東半部良好。

環保署提醒民眾，可隨時查詢環境即時通APP或愛環境資訊網，了解空品現況並自我防護。

(中國時報)

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