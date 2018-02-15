加班機被卡 望穿歸鄉路！台商老母親 苦等不到團圓飯

廈門市台商協會副會長高青卿（摘自台海網）

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中國時報
／綜合報導
春節期間，福建增開小三通海上客運滾輪航班，有平潭至台北、台中；廈門至台中、基隆等4條往返航班，提供6萬個客位。（新華社）

由於東航、廈航的春節加班機被迫取消，許多在大陸的台商、台生今年無法返台過年。廈門市台商協會副會長高青卿感嘆，今年的回家路，真是如人飲水，冷暖自知。她的母親連麗子住在台北，早就採買了一堆雞鴨魚肉準備做年夜飯，但現在女兒無法返台，老太太落寞地說：「這麼多菜我一個人怎麼吃？吃著也沒滋味。」

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買不到機票回不了家

《福建日報》報導，高青卿原本買了回台北的廈航加班機機票，打算遲一點回去，沒想到台灣官方遲遲未核准春節加班機；同時，她因為擔心金門機場天氣多變且運力有限，因此退掉機票後也沒有選擇走廈金航線。

「這次確實有夠折騰，許多朋友告訴我，原本的計畫都打亂了，有的台商還得從港澳轉機回台，不僅機票貴了，而且舟車勞頓，時間多花了好幾倍。」高青卿感嘆，今年的回家路，真是如人飲水，冷暖自知。

一桌年菜全沒滋味了

高青卿的母親、今年已79歲的連麗子最大心願，是每個春節能見一見在廈門工作的女兒，「我們一家難得團圓，就盼著春節一起熱熱鬧鬧地吃個飯，你看我早就準備了雞鴨魚肉什麼的，都是他們愛吃的，可是現在不回來了，這麼多菜我一個人怎麼吃？吃著也沒滋味，心裡真不好受。」

此外，家住新北市、在廈門工作的林睿祺，原本計畫2月8日回台北過年，沒想到又拖了4天才到家，「因為取消了176個航班，讓小三通船票也緊張起來，而且我又一直買不到金門飛台北的機票，都急壞了。」

人在天涯只盼天倫樂

林睿祺的媽媽吳國紅說，「知道孩子買不到機票，我也很著急。女兒一個人在外面過年，我真放心不下。」焦急的母親每天起床第一件事就是搶機票，終於搶到12日中午金門飛台北松山機場的機票，終於讓女兒順利從廈門經金門返台，一家人共享天倫之樂。

與林睿祺一樣，家住新北市、在福清工作的台幹何政剛說，春節加班機被取消，讓回家路費多了不少，有些台生因收入不高，捨不得額外花錢，只能選擇節後再回家。「我們幸虧票訂得早，不然這個年就只能在外過了。」

(中國時報)

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