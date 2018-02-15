平潭加開船班 優惠台胞

2018年02月15日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

為因應大陸東航、廈航176班加班機被迫取消，春節期間，福建增開小三通海上客運滾輪航班，有平潭至台北、台中；廈門至台中、基隆等4條往返航班，提供6萬個客位。旅客持台胞證購票，可享受200元人民幣優惠，還可搭乘免費從平潭往返福州、福清等地的接駁大巴及出租車。

搭乘小三通船班有不少回台旅客。家住台北的李玉亭說：「機票不好買，而且坐船直接到台北對我來說更加方便。」第一次搭海峽號回台的北京建築大學碩士研究生導師蔡宗翰說：「懸著的心終於放下。」家住宜蘭的石岩峰在福州從事文創產業，他說，選擇海峽號可以帶的東西比較多。

中新社報導，福建是兩岸交流主要通道，春運期間，除了全力保障廈門、泉州至金門與馬尾、黃岐至馬祖等4條小三通海上航線客運量，每日開行52個往返航班外，為確保台胞順利回家過年，福建海峽高速客滾航運公司增開平潭至台灣航班，有平潭至台北、台中；廈門至台中、基隆等4條兩岸海上客滾航線，每星期有18個往返航班，春運期間可提供6萬客位。

從1月24日起，旅客在平潭只要持台胞證購票還可享受200人民幣優惠。福建海峽高速客滾航運公司還啟用下屬旅遊運輸公司的大巴及計程車，免費提供從平潭往返福州、福清等地接駁服務。

13日9時15分，直航台北港的「海峽號」駛離平潭澳前客滾碼頭，這是今年春運增開的首趟赴台航班，與14日出發的「麗娜輪」擔負加班任務。

(中國時報)