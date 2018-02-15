抗議票價翻倍 台生怒喊國賠

台灣學生聯誼總會會長邱榮利（左二）與台灣青年聯合會理事長何溢誠（右三）率上百位台生赴交通部抗議。（陳柏廷攝）

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中國時報
／台北報導

大陸東方、廈門航空176班春節加班機被迫取消，造成不少台生返鄉諸多不便。台灣學生聯誼總會昨號召台生到交通部抗議，會長邱榮利表示，受加班機取消衝擊，回台機票飆漲1倍多，台生有苦難言，並呼籲機票差額應由政府買單吸收。

海基會昨回應，願意轉達台生團體希望國籍航空機票降價的意見，但國籍航空並沒有跟隨其他航空公司哄抬票價，沒有立場也無法代為協調票價。至於台生團體希望海基會幫忙支付機票差價，海基會指出，可協助台生購得機票，貼補差價部分既無前例，也與經費支出相關規定不符。

邱榮利昨號召台生高舉「說謊」「要國賠」等標語，前往交通部抗議。邱在現場除痛批交通部長賀陳旦「公然說謊」，還與台生高喊「我要回家」口號，並唱起〈媽媽請你啊保重〉及〈阿嬤的話〉兩首歌，表達台生辛酸。

邱榮利指出，大陸台生有1萬2000位，半個月前仍有1000多位台生未買到合理價位回台機票；往年機票都只要2500元（人民幣，下同），但現在包括加班機、紅眼班機都已喊到5、6000元。

「這個價差是誰要負責？政府要買單嗎？」邱榮利不滿地說，台生真的不是那麼富有，負擔不起高額機票費，政府相關部門是不是應該出面「國賠」？

邱榮利批評，交通部此前提供5種返台替代方案，要嘛不是機票太貴，台生買不起，要不就是透過小三通等方式回台，必須一路波折。「台生的回家之路，難道就這麼辛苦嗎？」

台灣青年聯合會理事長何溢誠直言，政府說要維持兩岸「現狀」，但這已變成台生的「慘狀」；很可悲的是，加害者現在變成審判方，受害者被抹紅為中共同路人，希望民進黨政府不要老是扣「紅帽子」。「總以為我們是匪諜」。

邱榮利、何溢誠等人隨後轉往總統府遞交陳情書，在府內相關協調會上要求海基會協助將機票降至2500元。海基會表明願轉達台生團體希望國籍航空票價降價的意見。

(中國時報)

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