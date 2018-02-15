台商春節聯誼 大咖會長找代打

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中國時報
／台北報導

台商是否能趕在除夕前返台過年，備受各界關切。海基會表示，經聯繫了解，台商返鄉過年幾無問題；21日在台北舉行的台商春節聯誼活動，報名狀況也十分踴躍，蔡總統將親自出席。但據了解，台企聯和主要台協會長不會親自出席，大多派榮譽會長或其他會務幹部代打，不願釋出錯誤訊息。

繼去年缺席海基會主辦的台商春節聯誼後，台企聯總會長王屏生今年也沒有報名，可能由榮譽會長張漢文代為出席。大陸主要城市，包括北京、上海、廣州的台協會長，自蔡政府上台後，也都沒有出席海基會的台商聯誼活動。

台企聯榮譽會長郭山輝日前曾對春節加班機事件表態，認為政府決定是「不智之舉」，「按現在政治氛圍，會讓包括他在內的台商很為難，參加海基會台商聯誼活動可能性就會小一點。」

台企聯日前也在平面媒體刊登頭版廣告，高呼「我要回家！我要過年！我要與家人團圓！」由王屏生領銜署名，共44名台商會長連署，對春節加班機事件表達高度不滿。

海基會表示，21日舉行的台商春節聯誼活動，目前已有超過100家台商協會、逾200名會長或榮譽會長報名參加，報名情況與往年相比並未減少。由於目前兩岸關係不好，已報名的台商不願事先曝光，擔心遭陸方施壓不要出席。

今年台商春節聯誼將於21日上午在台北圓山飯店舉行，和往年相比，少了座談和參訪行程，只安排了海基會董事長田弘茂、陸委會主委張小月和經濟部長沈榮津致詞，蔡總統預定11點半左右到場，並對台商致詞20分鐘。

(中國時報)

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