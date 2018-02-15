貿易戰一觸即發 川普搶動手！美恐用特別法 對陸貿易制裁

美國總統川普13日在白宮內閣室，與參議員等官員商議貿易相關問題。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

中美貿易戰一觸即發？根據英國《金融時報》14日報導，川普政府可能考慮援引「國際緊急狀態經濟權力法」(IEEPA)，讓總統宣布全美進入與大陸貿易的緊急狀態。由於是緊急狀態，因此總統無須國會授權批准，即可片面對大陸實施廣泛的經濟制裁。

受波及美企將反撲

不過這個非比尋常的選項近來讓政府內部陷入激烈辯論，而之所以遲遲未作結論，主要是考量到法律問題。法律人士已警告，若美國片面對大陸採取貿易報復措施，以此解決貿易逆差與爭端，可能讓政府陷入與民間企業的官司戰，因為受影響的美國企業很可能藉由司法途徑自保。而這也是白宮律師對「國際緊急狀態經濟權力法」這個選項猶豫再三的主因。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）私下曾透露，希望能先對大陸採取行動，再開始和大陸進行實質討論與談判。此外，川普去年也已暫停和北京的「全面經濟對談」。

面對3750億美元的巨額貿易逆差，川普政府去年8月授權美國貿易代表署正式對大陸發起「301調查」。而自今年1月起對進口的太陽能電池及模組、大型洗衣機等課徵高達30%的重稅，此舉顯然是針對大陸而來，吹響陸美貿易戰號角。

而大陸也不甘示弱，商務部宣布對美國進口的高粱發起反傾銷和反補貼調查。

白宮攻勢愈見凌厲

從展開301調查、對進口鋼鐵展開232調查、課重稅、反傾銷調查、到計劃宣布互惠稅乃至升高到不排除動用國際緊急狀態經濟權力法，可看出白宮並未因川普去年11月到大陸的「超級國是訪問」獲得天價巨單而放鬆對北京施壓，反而攻勢愈來愈凌厲。對大陸企業購併美國企業設置更嚴厲的標準和審查機制，並且已經在小範圍內先行對大陸產品課徵重稅，一旦兩國進入全面貿易戰，對全球經濟將是一場浩劫。

(中國時報)

授予美總統實施制裁的持續權力

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