王岐山出馬救火 維繫陸美穩定

2018年02月15日 04:10 中國時報 孫昌國 ／綜合報導 ／綜合報導

川普政府已經將2018年定性為「中美貿易攤牌之年」，北京也在加大對美國的積極勸導或遊說。一般認為，被譽為救火隊長、執行大陸領導人習近平從嚴治黨的前中紀委書記王岐山，將在維繫大陸和美國關係穩定上被賦予重任，扮演習近平的分身。

王岐山在擔任中紀委書記之前是大陸國務院副總理，主管金融和商貿領域。懂經濟的他原來一直是總理熱門人選。他在副總理任內和當時的美國前財政部長鮑爾森常常接觸，鮑爾森在與大陸打交道的書中描述王岐山是果決且不斷追求新知的人，帶有一絲狡詰的幽默感（wicked sense of humour）。鮑爾森表示，隨著他和王岐山的互動增多，他對王岐山的能力也印象深刻。他不但主導國有銀行重整防止了金融危機，還在北京市長任內促成了北京成功主辦08年奧運，將北京的整體改造推上了另一個台階。

西方媒體報導，最近幾周，大陸國家主席習近平、中紀委前書記王岐山秘密會見了美國駐華大使布蘭斯塔德。西方媒體甚至報導指出，負責大陸外事工作的國務委員楊潔篪最近和美國總統川普見面時，告知了王岐山將接任大陸國家副主席職務，同時負責中美關係。

代表大陸參加達沃斯經濟論壇的劉鶴，近年來一直身居幕後幫助引導大陸經濟、金融決策。大陸領導人習近平曾經公開讚揚劉鶴懂經濟。預料他在今年3月份將接任副總理一職，主管經濟事務。西方媒體認為，劉鶴在昨日會晤布蘭斯塔德的計劃。相信和最近大陸和美國貿易關係日益緊繃有關。

《金融時報》將習近平、王岐山及劉鶴同美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）的秘密會晤形容為大陸竭力遊說美國外交官，以扭轉陸美對抗和貿易戰趨勢的一種努力。布蘭斯塔德是習近平的老朋友，也是美國總統川普最早任命的駐外大使之一。

(中國時報)