美前官員籲務實思考對陸政策

2018年02月15日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓13日電 ／華盛頓13日電

美國前朝歐巴馬政府的兩位資深官員表示，美國一直對重塑大陸道路有著過高的野心，但當前現實顯示，美國高估自己能力，他們呼籲美國以新的謙卑態度，重新思考對大陸的政策。

美國國務院前亞太助卿坎貝爾和前副總統拜登副國家安全顧問雷特納，在最新一期《外交事務》期刊撰文指出，從二戰後，美國對自己決定大陸的發展路線的力量，一直有不切實際的認知。

這篇題為「決戰中國」的專文表示，尼克森打開大陸大門時，他和季辛吉都相信，跟大陸和解能離間陸俄，而隨著陸美關係愈來愈接近，大陸對國家利益的看法會改變，這也是華府對大陸投注最大賭注和最樂觀期待的時候。當時就連對大陸意圖持懷疑態度的決策精英也相信，以美國的力量和霸權可能很容易把大陸塑造成美國喜歡的模式。

但近半個世紀後，記錄愈來愈清楚顯示，華府高估自己對大陸的影響力。坎貝爾和雷納特指出，不論胡蘿蔔或棍棒都沒能影響大陸。外交和商業參與都沒有帶來大陸政治和經濟的開放；美國的軍事力量或區域平衡都未能阻止北京尋求取代美國主導體系的核心成分；自由的國際秩序也未能引誘或約束大陸。結果反而超乎美國的預期，大陸在走自己的路。

專文指出，直到最近，美國的決策者和企業領大多還認為與北京潛在的商業利益非常大，以保護主義或制裁來應對大陸是不明智的，最後只好在小事上計較。現在，與北京交往從短期挫折似乎變成永久傷害。以合作和自願方式讓中國經濟開放是失敗的，包括川普政府與中國的全面經濟對話。

坎貝爾和雷特納建議，新政策的起點是華府不要高估美國改變中國的能力，與其孤立、削弱或改造中國，不如聚焦在自己和盟邦的能力與行為，務實省思中國政策。

(中國時報)